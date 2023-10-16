На данный момент в наличии одна конфигурация на базе AMD Ryzen 5 7640U.

У компании GPD возникли сложности с производством и отправкой портативных игровых консолей Win Max 2 в рамках краудфандинговой кампании, сообщает VideoCardz, ссылаясь на заявление, опубликованное на платформе Indiegogo. Как и у многих других производителей подобных устройств, GPD в основном ориентируется на APU компании AMD из-за высокой производительности интегрированной графики, в частности, для новой Win Max 2 используются Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U, с поставкой более производительного решения возникли проблемы.

Как сообщает GPD, вышестоящий поставщик не смог предоставить нужное количество AMD Ryzen 7 7840U, а ему, в свою очередь, APU недопоставила AMD. Так или иначе, производство большинства конфигураций Win Max 2 задерживается и GPD не может отправить устройства покупателям, внёсшим средства в рамках краудфандинга. Компания приносит извинения и пока не называет какие-либо сроки. Задержка затрагивает все конфигурации на базе Ryzen 7 7840U, также есть проблемы с конфигурацией на базе Ryzen 5 7640U с 32 ГБ оперативной памяти и 2-терабайтным накопителем. Win Max 2 в конфигурации с 7640U, 16 Гб оперативки и терабайтным накопителем есть в наличии.

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Интересно, составят ли будущие процессоры Intel Meteor Lake конкуренцию AMD Ryzen семейства Phoenix в сегменте портативных игровых устройств. Intel внедрила в новых процессорах графику Xe-LPG на базе архитектуры Alchemist, что, как ожидается, приведёт к большому скачку производительности относительно предыдущих интегрированных решений Xe-LP. Однако неизвестными остаются конфигурации и цены новых процессоров, запуск серии Meteor Lake назначен на 14 декабря.