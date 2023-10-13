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Moleculo
MSI уже начала в Китае продажи готовых сборок с новой видеокартой AMD Radeon RX 6750 GRE
По заверениям, она выступает на уровне NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

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Накануне подразделение компании GIGABYTE в Китае сообщило на местных торговых площадках о начале продаж 18 октября видеокарт Radeon RX 6750 GRE в исполнении Gaming и Eagle. Тем временем, компания MSI представила готовые игровые системы с фирменными RX 6750 GRE на борту, они уже доступны для покупки, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Ни MSI, ни GIGABYTE не подтвердили точные характеристики новой видеокарты, однако в комментариях ITHome представители MSI рассказали, что она будет обеспечивать производительность, сравнимую с GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA. Никаких тестов, подтверждающих это, на данный момент нет.

Источник: MSI, JD.com

Предлагаемые MSI готовые конфигурации с Radeon RX 6750 GRE на 100…240 юаней (2…4%) дороже аналогичных с обычной GeForce RTX 4060, на 260…400 юаней (4…7%) дешевле конфигураций с RX 6750 XT и на 510 юаней (7…7,5%)дешевле конфигураций с GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. AMD Radeon RX 6750 XT может похвастаться 2560 потоковыми процессорами, 12 ГБ памяти GDDR6 и TDP 250 Вт, предполагается, что новая модель GRE получит меньше исполнительных блоков, сохранив конфигурацию памяти.

Источник: MSI, JD.com
Источники
VideoCardz
ITHome
MSI, JD.com
#amd #видеокарты #msi #amd radeon rx
Источник: videocardz.com
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