По заверениям, она выступает на уровне NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Накануне подразделение компании GIGABYTE в Китае сообщило на местных торговых площадках о начале продаж 18 октября видеокарт Radeon RX 6750 GRE в исполнении Gaming и Eagle. Тем временем, компания MSI представила готовые игровые системы с фирменными RX 6750 GRE на борту, они уже доступны для покупки, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Ни MSI, ни GIGABYTE не подтвердили точные характеристики новой видеокарты, однако в комментариях ITHome представители MSI рассказали, что она будет обеспечивать производительность, сравнимую с GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA. Никаких тестов, подтверждающих это, на данный момент нет.

Предлагаемые MSI готовые конфигурации с Radeon RX 6750 GRE на 100…240 юаней (2…4%) дороже аналогичных с обычной GeForce RTX 4060, на 260…400 юаней (4…7%) дешевле конфигураций с RX 6750 XT и на 510 юаней (7…7,5%)дешевле конфигураций с GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. AMD Radeon RX 6750 XT может похвастаться 2560 потоковыми процессорами, 12 ГБ памяти GDDR6 и TDP 250 Вт, предполагается, что новая модель GRE получит меньше исполнительных блоков, сохранив конфигурацию памяти.