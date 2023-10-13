Компания GIGABYTE готовит версии EAGLE и GAMING.

Ранее в Сети появились слухи о подготовке компанией AMD видеокарты Radeon RX 6750 GRE. Об этом стало известно после выхода RX 7900 GRE, которая была выпущена в честь Года Кролика в Китае — GRE расшифровывается как Golden Rabbit Edition. Предполагалось, что RX 6750 GRE, как и аналогичная модификация нового поколения, может стать урезанным вариантом более старшей модели, так это или нет, до сих пор неизвестно, однако подтверждается сам факт существования RX 6750 GRE — компания GIGABYTE открыла предзаказы на две модели в Китае, сообщает VideoCardz.

Компания принимает заказы на RX 6750 GRE в фирменном исполнении EAGLE и GAMING, продажи начнутся 18 октября. Видеокарта получила 12 ГБ видеопамяти, характеристики графического процессора остаются неизвестными. Скорее всего, в свободной продаже видеокарта не появится за пределами Китая, но не исключено, что в других странах её можно будет приобрести в составе готовых ПК, как и в случае с RX 7900 GRE.