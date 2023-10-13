Неужели Intel Core 14-го поколения будут ещё горячее?

MSI внедряет в BIOS материнских плат Z790 и Z690 новую опцию, которая позволит рисковым владельцам новых процессоров Intel Core 14-го поколения повысить температуру защиты от перегрева до максимального, заложенного производителем значения, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @kuroberumo. Точный алгоритм работы опции CPU Fast Throttle Threshold пока неизвестен, поэтому на данный момент всё это только предположения. Как объясняют специалисты, в текущих версиях BIOS MSI защита от перегрева срабатывает при достижении температуры около 107°C, если настройки выставлены автоматически. Это на 8°C ниже заложенного лимита TjMax, который установлен на отметке 115°C. Включение CPU Fast Throttle Threshold, вероятно, устраняет эту разницу температур, защита будет срабатывать при достижении 115°C, заложенных по умолчанию.

Существующие флагманские процессоры Intel Core 13-го поколения довольно легко достигают температур троттлинга под высокой нагрузкой, а процессоры 14-го поколения с более высокими частотами могут быть ещё горячее, если в Intel не придумали что-то для снижения энергопотребления. Энтузиасты и экстремалы смогут добиться максимальной производительности с помощью CPU Fast Throttle Threshold, но стоит ли оно того? Вряд ли при подобных температурах можно рассчитывать на длительный срок службы оборудования.