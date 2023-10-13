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Moleculo
Предполагаемое целевое повышение быстродействия Intel Arrow Lake-S — 5% в одно- и 15% в многопотоке
Изменений в максимальной конфигурации ядер не ожидается.

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Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК, которые будут использовать новый сокет LGA-1851, появятся на рынке не ранее второй половины 2024 года, но, похоже, целевые показатели производительности внутри компании уже установлены. В Сеть просочился слайд, согласно которому, для Arrow Lake-S прогнозируют повышение производительности примерно на 5% в однопоточных рабочих нагрузках и на 15% в многопоточных благодаря новым архитектурам ядер, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя форума AnandTech под псевдонимом uzzi38.

Источник: AnandTech, uzzi38

Настольные и мобильные процессоры Intel Arrow Lake следующего поколения будут сочетать архитектуры Lion Cove и Skymont для производительных и эффективных ядер соответственно. В этих новых процессорах также будет использоваться новый техпроцесс Intel 20A и графическая архитектура Xe-LPG (Alchemist). Ожидается, что интегрированная графика будет в два раза быстрее, чем решения Xe-LP, используемые в процессорах Alder и Raptor Lake.

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По слухам, первое поколение настольных Intel Arrow Lake-S по-прежнему будет предлагать максимальную конфигурацию ядер 8P+16E. Увеличение количества ядер ожидают в потенциальном обновлении Arrow Lake Refresh годом позже.

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Стоит отметить, что на слайде также упоминаются дискретные видеокарты, что намекает на возможные планы выпустить её вместе с новыми процессорами.

Источники
VideoCardz
AnandTech, uzzi38
#intel #процессоры #intel arrow lake-s
Источник: videocardz.com
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