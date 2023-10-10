Начало продаж видеокарты ожидают в ближайшее время

Видеокарта Intel Arc A580 появилась в базе данных Geekbench, опередив своих предполагаемых конкурентов AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 3050 в бенчмарке OpenCL, сообщает Wccftech. Видеокарта набрала 88019 баллов при частоте графического процессора 2,4 ГГц, что на 6% превышает предыдущие показатели. Этот результат также позволяет A580 опережать RX 7600 на те же 6% и выступать на одном уровне с RTX 3060.

Нужно отметить, что данный бенчмарк не отражает игровую производительность, поэтому не стоит ожидать, что A580 в играх догонит RTX 3060, однако характеристики графического процессора и производительная подсистема памяти позволяют предположить, что карта может выступать в играх лучше RTX 3050.

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Судя по отчёту Geekbench, Intel Arc A580 получила 24 ядра Xe и 3072 блока ALU, которые работают на базовой частоте 1,7 ГГц с повышением до 2,4 ГГц. Видеокарта предлагает 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и общей пропускной способностью 512 ГБ/с, что является значительным преимуществом относительно AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 3050. Ожидается, что энергопотребление A580 составит 185 Вт.

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Поддержка Intel Arc A580 появилась в новых бета-драйверах, где компания также значительно повысила производительность в Starfield, F1 23 и Forza Motorsport. Вероятно, вскоре можно ожидать официального объявления о начале продаж.