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Intel Arc A580 оказалась до 6% быстрее AMD Radeon RX 7600 в тесте Geekbench OpenCL
Начало продаж видеокарты ожидают в ближайшее время

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Видеокарта Intel Arc A580 появилась в базе данных Geekbench, опередив своих предполагаемых конкурентов AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 3050 в бенчмарке OpenCL, сообщает Wccftech. Видеокарта набрала 88019 баллов при частоте графического процессора 2,4 ГГц, что на 6% превышает предыдущие показатели. Этот результат также позволяет A580 опережать RX 7600 на те же 6% и выступать на одном уровне с RTX 3060.

Нужно отметить, что данный бенчмарк не отражает игровую производительность, поэтому не стоит ожидать, что A580 в играх догонит RTX 3060, однако характеристики графического процессора и производительная подсистема памяти позволяют предположить, что карта может выступать в играх лучше RTX 3050.

   
Источник: Geekbench

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Судя по отчёту Geekbench, Intel Arc A580 получила 24 ядра Xe и 3072 блока ALU, которые работают на базовой частоте 1,7 ГГц с повышением до 2,4 ГГц. Видеокарта предлагает 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и общей пропускной способностью 512 ГБ/с, что является значительным преимуществом относительно AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 3050. Ожидается, что энергопотребление A580 составит 185 Вт.

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Поддержка Intel Arc A580 появилась в новых бета-драйверах, где компания также значительно повысила производительность в Starfield, F1 23 и Forza Motorsport. Вероятно, вскоре можно ожидать официального объявления о начале продаж.

Источники
   
Wccftech
   
Geekbench
#intel #видеокарты #intel arc a580
Источник: wccftech.com
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