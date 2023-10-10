Добавлена поддержка Call of Duty: Modern Warfare III, Total War: Pharaoh и Lords of the Fallen, оптимизации для Forza Motorsport и F1 23.

Компания Intel выпустила очередную бета-версию графических драйверов для дискретных видеокарт Arc и интегрированной графики Iris Xe. Выпуск под номером 31.0.101.4887 добавляет поддержку долгожданной видеокарты Arc A580, официальные новости о которой должны появиться в ближайшее время, а также оптимизации для новых игр: бета-версии Call of Duty: Modern Warfare III, Total War: Pharaoh и Lords of the Fallen, сообщает TechPowerUp. Драйверы также обеспечивают большой прирост производительности в Starfield, Forza Motorsport и F1 23.

В Starfield на флагманской Intel Arc A770 ожидается повышение производительности до 117% при разрешении 1080p и качестве графики ультра, до 149% при разрешении 1440p с высокими настройками графики. В F1 23 производительность повысилась до 12% при разрешении 1440p и «сверхвысокими» настройками графики, до 136% при разрешении 4K с ультравысокими настройками. В Forza Motorsport ожидается прирост до 8% при разрешении 1080p с настройками графики ультра. В Minecraft (DX12) были исправлены проблемы с искажением цветов в ночных сценах при включённой трассировке лучей.