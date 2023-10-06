Довольно интересная бюджетная модель.

Intel действительно собирается начать продажи видеокарты Arc A580 в ближайшее время. Модель, представленная в прошлом году, по какой-то причине появится только сейчас. Наконец, ещё одна интересная бюджетная модель, потенциальный конкурент NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600. По информации VideoCardz, A580 уже поддерживается новейшими драйверами, а образцы отправлены прессе для написания обзоров. Несмотря на отсутствие официального объявления, некоторые зарубежные ритейлеры уже начали продажи видеокарты, сообщает ресурс со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us, которому удалось раньше времени приобрести новинку в исполнении ASRock.

В частности, видеокарта ASRock Intel Arc A580 Challenger была замечена в японской розничной сети Bic Camera по цене 38880 иен. В этом же магазине аналогичное исполнение A750 стоит 55440 иен, т.е. A580 на 30% дешевле. Кроме того, были найдены несколько предложений оформить предварительный заказ от розничных продавцов из Канады и США. В среднем цена составляет 210 долларов США, что кажется довольно высоким для видеокарты такого класса, однако официальная рекомендованная цена ещё не названа.