Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel Arc A580 уже появилась в ряде зарубежных магазинов и стоит до 30% дешевле A750
Довольно интересная бюджетная модель.

реклама

Intel действительно собирается начать продажи видеокарты Arc A580 в ближайшее время. Модель, представленная в прошлом году, по какой-то причине появится только сейчас. Наконец, ещё одна интересная бюджетная модель, потенциальный конкурент NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600. По информации VideoCardz, A580 уже поддерживается новейшими драйверами, а образцы отправлены прессе для написания обзоров. Несмотря на отсутствие официального объявления, некоторые зарубежные ритейлеры уже начали продажи видеокарты, сообщает ресурс со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us, которому удалось раньше времени приобрести новинку в исполнении ASRock.

Источник: Bic Camera / VideoCardz

В частности, видеокарта ASRock Intel Arc A580 Challenger была замечена в японской розничной сети Bic Camera по цене 38880 иен. В этом же магазине аналогичное исполнение A750 стоит 55440 иен, т.е. A580 на 30% дешевле. Кроме того, были найдены несколько предложений оформить предварительный заказ от розничных продавцов из Канады и США. В среднем цена составляет 210 долларов США, что кажется довольно высоким для видеокарты такого класса, однако официальная рекомендованная цена ещё не названа.

Источники
VideoCardz
@momomo_us, Twitter (заблокирован в РФ)
#intel
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel выпустит процессоры Arrow Lake Refresh в 2025 году
В 2025 году Intel может выпустить Arrow Lake Refresh с количеством E-ядер до 32 — инсайдер
Intel показала возможности воспроизведения видео iGPU и кристалла SOC в Meteor Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
+
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
25
МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
11
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
1
Генерацию кадров в AMD FSR 3 и в драйвере можно включить одновременно, в 4 раза увеличив FPS
3
Ozon начал онлайн-продажи кроссоверов «Москвич 3»
+
Линейка Google Pixel 8 оснащена множеством функций генеративного ИИ
+
Функция «Помоги мне написать сценарий» от Google Home сделает программистов из обычных пользователей
3
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
+
Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
+
Северная верфь отправила на ходовые испытания траулер-косатку
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
5
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
2
Западные запасы боеприпасов на исходе, поскольку военная операция в Украине затягивается
11

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
60
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
27
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
3
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
17
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
49
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
178
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
9
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1

Сейчас обсуждают

Никита Никитенко
16:49
Тише-тише, щас налетят на тебя, злится будут. Минусов поставят. В прочем, на этом полномочия – всё.
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Никита Лидерман
16:49
У меня от ПАКТа тариф на 900, причем в моем доме только они предоставляют подключение выше 100, так что ты разбирайся в теме лучше
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
мама Стифлера
16:48
Чей Крым?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
count
16:48
челик на опыте, поддержал потсана
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
Никита Никитенко
16:48
Да-да, я понял. Уже бегу под себя роняя кал. Только ты на вопрос не ответил: навык закрытия оверклокеров продемонстрировать можешь?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Товарищ Ким
16:45
За правду. Многие наши министры иностранных дел, после господина "Нет" (Громыко)- редкие сволочи! Грузин,Шеварднадзе оттяпал 200 миль наших территориальных вод, еврей Козырев, братался с душманами, н...
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
мама Стифлера
16:44
Могу продемонстрировать закрытие Никиты Никитенко в Москве. Чей Крым?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Никита Никитенко
16:42
Аааа, я понял. Тебя разозлило созвучное слово с названием украинской спец службы? Тебе что, бан в яндексе дали? Посмотреть значение не можешь или как?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
OgoGoLog
16:42
Потому что новых на Украину мало возят. Чистят свои старые склады. А ВПК для новых у них был рассчитан на колониальные войны с туземцами. На них много не надо.
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Михаил Авраменко
16:40
Чуют своими пятачками и копытцами что Великий Абздольц уже совсем рядом.
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем