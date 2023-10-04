Похоже, видеокарта уже точно появится в ближайшее время.

Сегодня на зарубежном агрегаторе цен была замечена видеокарта Intel Arc A580 от компании ASRock, похоже, представленная в прошлом году модель всё-таки доберётся до продажи. Вслед за этой находкой в Сети появился слайд с основными характеристиками A580, которые немного изменились относительно тех, что назывались в прошлом году, сообщает VideoCardz.

Согласно информации, представленной на слайде, Intel повысила мощность Arc A580 на 10 Вт, теперь видеокарта рассчитана на потребление до 185 Вт энергии, что позволит ей увереннее конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600. В остальном характеристики прежние: 24 ядра Xe, базовая частота 1,7 ГГц и 8 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной.

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Рекомендованная цена Intel Arc A580 не называется, но исходя из цен соседних моделей более высокого и низкого класса можно предположить, что модель будет стоить в диапазоне 160…190 долларов.

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Также только что появились слухи о подготовке неожиданной новинки NVIDIA, урезанной GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти.