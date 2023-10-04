Похоже, модель среднего класса всё-таки выйдет.

В прошлом году Intel представила дискретные видеокарты Arc Alchemist и на сегодняшний день все они доступны в продаже, кроме одной модели — Arc A580. Её судьба оставалась неизвестной, компания не объясняла, почему данная модель так и не вышла, но периодически следы A580 замечали в Сети, в частности, а базах данных бенчмарков. Похоже, спустя год A580 всё-таки появится, на сайте агрегатора цен Geizhals.at замечен вариант от ASRock, также свой вариант готовит Sparkle, сообщает VideoCardz. Ранее ASRock зарегистрировала A580 в ЕЭК.

В соответствии с официальными спецификациями, A580 предлагает 24 ядра Xe-Core и 8 ГБ видеопамяти. Это, вероятно, говорит о применении графического процессора ACM-G10. Хотя Intel также представила графические процессоры G11 и G12, они не предлагают необходимого количества ядер Xe для применения в A580, если только в спецификации видеокарты не были внесены изменения.

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Модель Intel Arc A580 Challenger OC от ASRock очень похожа на аналогичный вариант A750, обе оснащены двумя 8-контактными разъёмами питания, однако A580 может похвастаться более низким TDP, 175 Вт против 225 Вт у видеокарт серии A7. Модель A580 использует все 16 линий PCIe 4.0 и, как ожидается, будет иметь базовую частоту графического процессора 2,0 ГГц. Аналогичным образом, A580 ORC от Sparkle использует дизайн старшей модели A750 ORC.

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Зарубежная цена A750 уже упала до уровня менее 200 долларов, если A580 действительно выйдет на рынок, модель может стать самой доступной видеокартой с 8 ГБ памяти.