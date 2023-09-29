Старшая версия до 50% быстрее, но младшая справляется даже с тяжёлыми играми.

Ранее в этом году ASUS выпустила портативный игровой компьютер ROG Ally на базе 8-ядерного APU AMD Ryzen Z1 Extreme с интегрированной графикой Radeon 780M, а недавно появилась младшая версия устройства на базе 6-ядерного Ryzen Z1 и графики Radeon 740M. Как показали первые тесты, базовая версия APU справляется с современными играми, но, очевидно, не так хорошо, как старшая, настройки в тяжёлых проектах приходится снижать до минимума. Чтобы покупатели могли лучше понять разницу между двумя версиями, ASUS опубликовала собственное сравнение, сообщает TechPowerUp.

В 1080p на низких настройках даже Cyberpunk 2077 работает на младшей ROG Ally со средней частотой кадров 32 FPS, но в режиме Turbo — при подключении к док-станции и энергопотреблении 30 Вт. Примерно такая же производительность в Elden Ring, а в Diablo IV удалось получить 36 FPS на средних настройках. В Forza Horizon 5 на низких в среднем 52 FPS, а в Call of Duty: Modern Warfare II — 63 FPS. Достойные результаты, но старшая версия консоли на базе Ryzen Z1 Extreme до 55% быстрее.

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Повысить настройки графики до средних и сохранить достаточную частоту кадров на Ryzen Z1 можно, переключившись в разрешение 720p с масштабированием RSR. В таком случае младшая версия выдала не менее 42 FPS в тестируемых играх, но преимущество Ryzen Z1 Extreme всё ещё достигает 50%.

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В конечном итоге выбор зависит от предпочтений покупатели и, конечно же, бюджета. Для нетребовательных новинок, инди-проектов, эмуляторов, а также старых игр, вполне достаточно младшей версии консоли, при этом и AAA проекты на ней работают с минимальными настройками. Старшая модель ожидаемо гораздо производительнее и позволит полнее раскрыть потенциал 120-герцового дисплея консоли.