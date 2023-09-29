Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
ASUS сравнила производительность ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme
Старшая версия до 50% быстрее, но младшая справляется даже с тяжёлыми играми.

реклама

Источник: ASUS

Ранее в этом году ASUS выпустила портативный игровой компьютер ROG Ally на базе 8-ядерного APU AMD Ryzen Z1 Extreme с интегрированной графикой Radeon 780M, а недавно появилась младшая версия устройства на базе 6-ядерного Ryzen Z1 и графики Radeon 740M. Как показали первые тесты, базовая версия APU справляется с современными играми, но, очевидно, не так хорошо, как старшая, настройки в тяжёлых проектах приходится снижать до минимума. Чтобы покупатели могли лучше понять разницу между двумя версиями, ASUS опубликовала собственное сравнение, сообщает TechPowerUp.

Источник: ASUS ROG

В 1080p на низких настройках даже Cyberpunk 2077 работает на младшей ROG Ally со средней частотой кадров 32 FPS, но в режиме Turbo — при подключении к док-станции и энергопотреблении 30 Вт. Примерно такая же производительность в Elden Ring, а в Diablo IV удалось получить 36 FPS на средних настройках. В Forza Horizon 5 на низких в среднем 52 FPS, а в Call of Duty: Modern Warfare II — 63 FPS. Достойные результаты, но старшая версия консоли на базе Ryzen Z1 Extreme до 55% быстрее.

Источник: ASUS ROG

реклама

Повысить настройки графики до средних и сохранить достаточную частоту кадров на Ryzen Z1 можно, переключившись в разрешение 720p с масштабированием RSR. В таком случае младшая версия выдала не менее 42 FPS в тестируемых играх, но преимущество Ryzen Z1 Extreme всё ещё достигает 50%.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В конечном итоге выбор зависит от предпочтений покупатели и, конечно же, бюджета. Для нетребовательных новинок, инди-проектов, эмуляторов, а также старых игр, вполне достаточно младшей версии консоли, при этом и AAA проекты на ней работают с минимальными настройками. Старшая модель ожидаемо гораздо производительнее и позволит полнее раскрыть потенциал 120-герцового дисплея консоли.

#asus #игровые консоли #asus rog #asus rog ally
Источник: rog.asus.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились результаты тестов Geekbench 6 чипа Snapdragon 8 Gen 3 в ASUS ROG Phone 8 Ultimate
Флагманская ASUS RTX 4090 ROG MATRIX будет стоить $3 200: в два раза больше, чем RTX 4090 FE
Появилась видеокарта Asus ROG Matrix RTX 4090 с внушительной ценой в 3200 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
15
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
29
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
6
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
4
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
10
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
2
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
BMW анонсировала подзаряжаемые гибридные 5-Series в кузове G60: самый дешёвый вариант стоит 65 300 евро
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
2
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
+
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
1
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
5
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
7
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
6
Западная пресса обвинила в частых поломках переданного вооружения слабую подготовку ВСУ
6

Популярные статьи

О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
40
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
18
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
30
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
5
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
5
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8

Сейчас обсуждают

Eppius
14:48
Я бы посмотрел на смелых писак из ВСДжорнал когда в их сторону полетели Сарматы благодаря смелости Байдена о которой они так мечтают.
WSJ: Байден разочаровал американцев страхом перед Путиным
Eppius
14:46
А если бы не было ошибки?
Из-за ошибки артиллеристов, "накрывших" своих штурмовиков, захлебнулась атака ВСУ под Клещеевкой
Alex TOPMAN
14:44
Хде??... Пониженное разрешение снижает лаг, а FG съедает выигранную разницу и получается "как было".
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
Тruth Seеker
14:44
Даже не надейся, не брошу, так как это мой единственный заработок на данный момент
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Тruth Seеker
14:42
Проще взять бокс или плойку, чем пытаться уложиться в этот мизерный бюджет
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Alex TOPMAN
14:42
Всё понятно. Фср3 с любыми картами дружит по умолчанию, а с играми - нет. Нужна "вставка". Эх... Жаль. Я надеялся, можно будет на уровне API прицепить.
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
Тruth Seеker
14:38
Дам тебе подсказку, отсутствие большего количества дизов якобы на моих комментах тебя сразу выдаёт :D
Замглавы МИД Польши: Германия подтолкнула Киев к ухудшению отношений с Варшавой
Alex TOPMAN
14:35
Владельцам вёдер - не нервничать??... Щаз. Они уже в 6000 обзорах в стиме успели отпидарасить новую каэску во все щели.
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
Cowboy Huggies
14:35
и ты тоже смешной
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
Cowboy Huggies
14:34
смешной
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем