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Продажи ASUS ROG Ally на базе APU AMD Ryzen Z1 начались, первые тесты опубликованы
Младшая версия справляется с современными играми на низких и средних настройках в 720p.

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ASUS начала продажи более доступной версии портативной игровой консоли ROG Ally на базе обычного, не «экстремального» APU AMD Ryzen Z1. Эта версия под кодовым обозначением RC71L-NH002W была анонсирована вместе со старшей ROG Ally (RC71L-NH001W), основанной на Ryzen Z1 Extreme, но продажи были запланированы на более поздний срок, конец третьего квартала, сообщает VideoCardz. Старт новинке дан, консоль либо уже доступна в продаже, либо доступна для предварительного заказа, в зависимости от региона и торговой сети.

Источник: ASUS

APU AMD Ryzen Z1 объединяет 6-ядерный 12-поточный процессор с ядрами на базе архитектуры Zen 4, а по неподтверждённой информации, комбинацией ядер Zen 4 и Zen 4C для максимальной энергоэффективности и производительности на ватт, и интегрированной графикой Radeon 740M с четырьмя вычислительными блоками Compute Unit (CU) архитектуры RDNA 3. На бумаге младший APU выглядит куда менее впечатляюще, чем 8-ядерный 16-поточный Ryzen Z1 Extreme с интегрированной Radeon 780M на 12 CU, но не стоит ориентироваться на спецификации, в реальном сравнении всё куда интереснее.

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YouTube блогер ETA PRIME один из первых опубликовал небольшое сравнение версий ASUS ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme. В тестах процессора Geekbench младший вариант оказался до 10% быстрее на лимитах энергопотребления 15 и 25 Вт. Странные результаты, которые могут быть обусловлены разными настройками энергопотребления, разной прошивкой, с другой стороны, более эффективный чип может лучше раскрываться в условиях ограничений, но в 3DMark Time Spy этого не происходит, процессорная часть Ryzen Z1 уступает Z1 Extreme около 23%, а интегрированная графика 43% — в обоих режимах 15 и 25 Вт. Игры в разрешении 720p работают хорошо, в Forza Horizon 5 на средних настройках более 60 FPS в режиме 15 Вт и 79 FPS в режиме 25 Вт, GTA 5 показывает более 70 кадров на «нормальном» пресете графики, Cyberpunk 2077 в среднем выдаёт 73 FPS (25 Вт) на низких настройках. Что касается автономности, с ограничением 10 Вт и максимальной яркостью консоль может проработать около 190 минут, с ограничением 15 Вт около 100 минут, 20 Вт — около 76 минут.

ASUS ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 на 100 долларов Extreme версии при том же объёме оперативной памяти (16 ГБ LPDDR5-6400) и том же накопителе (512 ГБ).

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#asus #asus rog ally
Источник: videocardz.com
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