Предположительно, это одно из семейств в будущей серии AMD Ryzen 8000.

По различным слухам, AMD может представить процессоры Ryzen 8000 (Hawk Point) и другие новинки из новой серии в начале следующего года. На это косвенно может намекать недавний пресс-релиз компании Minisforum, в котором говорилось о подготовке планшета Minisforum V3 на базе одного из новых процессоров с конфигурацией TDP от 22 до 28 Вт, сообщают Wccftech и VideoCardz.

Ожидается, что устройство оснастят памятью со скоростью 6400 МТ/с, 14-дюймовым QHD+ экраном с частотой обновления 165 Гц, фронтальной и тыловой камерой на 2 и 5 МП соответственно, аккумулятором ёмкостью 50 Вт·ч. Присутствует широкий набор внешних разъёмов, включая два USB4, аудиоразъём 3,5 мм, порт SD UHS-II и один Type-C DP-in. Minisforum V3 совместим с технологией MPP2.0, распознающей 4096 уровней чувствительности к давлению для точного и отзывчивого ввода с помощью стилуса, также заявлена поддержка Windows Hello, наличие Wi-Fi 6E и BT 5.2.

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Что касается серии Hawk Point, по слухам, процессоры в ней будут сочетать ядра Zen4, обновлённую графику RDNA3.5 и обновлённым движком XDNA для искусственного интеллекта, иными словами, Hawk Point станет обновлением серии Phoenix. Возможно, линейку представят на выставке CES 2024, которая традиционно пройдёт в январе будущего года.