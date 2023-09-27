Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Компания Minisforum готовит планшет на базе процессора AMD Hawk Point
Предположительно, это одно из семейств в будущей серии AMD Ryzen 8000.

реклама

По различным слухам, AMD может представить процессоры Ryzen 8000 (Hawk Point) и другие новинки из новой серии в начале следующего года. На это косвенно может намекать недавний пресс-релиз компании Minisforum, в котором говорилось о подготовке планшета Minisforum V3 на базе одного из новых процессоров с конфигурацией TDP от 22 до 28 Вт, сообщают Wccftech и VideoCardz.

Источник: Minisforum

Ожидается, что устройство оснастят памятью со скоростью 6400 МТ/с, 14-дюймовым QHD+ экраном с частотой обновления 165 Гц, фронтальной и тыловой камерой на 2 и 5 МП соответственно, аккумулятором ёмкостью 50 Вт·ч. Присутствует широкий набор внешних разъёмов, включая два USB4, аудиоразъём 3,5 мм, порт SD UHS-II и один Type-C DP-in. Minisforum V3 совместим с технологией MPP2.0, распознающей 4096 уровней чувствительности к давлению для точного и отзывчивого ввода с помощью стилуса, также заявлена поддержка Windows Hello, наличие Wi-Fi 6E и BT 5.2.

реклама

Что касается серии Hawk Point, по слухам, процессоры в ней будут сочетать ядра Zen4, обновлённую графику RDNA3.5 и обновлённым движком XDNA для искусственного интеллекта, иными словами, Hawk Point станет обновлением серии Phoenix. Возможно, линейку представят на выставке CES 2024, которая традиционно пройдёт в январе будущего года.

#amd #amd ryzen 8000
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Обновление CPU-Z подтверждает 96-ядерный процессор 7995WX в серии AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX
Американский ритейлер Newegg предлагает всего $561 за БУ RTX 3090 и $375 за БУ RX 6950 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
22
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
16
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
32
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
39
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
3
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
5
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
За трату переведенных по ошибке 10 млн долларов, австралийку приговорили к 18 месяцам работ
4
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
6
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
7
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
+

Популярные статьи

ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
13
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Какими были елочные игрушки в СССР
24

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
17:00
Для духовных скреп РФ это будет тяжелым испытанием на поле боя
Экс-спикер теробороны Украины рассказал(-а) о пяти тысячах ЛГБТ-солдат в ВСУ
Александр Привет
16:53
Как так-то!?
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
Юрий Котляров
16:51
Как раз я в безопасности себя чувствую на иностранных ресурсах, чем на российских. Чтото мне не попадалось, чтобы кого-то посадили за публикацию в Фейсбуке или Твитере, а вот в ВК- сплошь и рядом.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Тruth Seеker
16:48
"учитывая полицейский характер текущей военной операции" И мобилизация это норма в полицейском характере текущей операции) Вот уж действительно #психиатрия
Украина запросила у Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России, Ирану и Сирии — британская пресса
Александр Привет
16:48
Охлаждали чиллером?
Intel Core i7-14700KF с разгоном до 6 ГГц на 20% опередил 13700K в многопотоке Geekbench 6
Юрий Котляров
16:46
Поздравляю группу депутатов, продавивших этот закон, с очередной премией. Копеечка к зарплате, ой пару миллионов, лишними не будут.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
ЖДАН
16:46
Дружище,ты попутал х... с гусиной шеей.Не примеряй свою маску гомосека на всех.
Какими были елочные игрушки в СССР
dimkahon
16:43
Красноглазикам сие невдомек. Ну как же, любимку обидели. Им хоть по сто раз на дню объясняй, что ось как одежда, на разные случаи жизни своя. Но нет, вот линух крут, блаблабла, универсален, а венда га...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Борис Апостолов
16:42
Попадание ракеты Корнет-Э в башню танка Меркава 4, 12 августа 2006 года. Что вы там говорите? Пробивает любую броню? Пропаганду свою поуймите самую малость. Этот птур уже 15 лет назад не особо впечатл...
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Юрий Котляров
16:39
Вот хохлы, наверное, дураки. Там танки ездят по одному и тому же месту, чтобы на мину не нарваться, там колея накатанаяидолжна быть. А тут бац и танк. Да и коптеры у них с таким хорошим увеличением, ч...
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем