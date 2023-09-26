Представитель семейства Meteor Lake с полной конфигурацией ядер, но не максимальными частотами.

В последние недели увеличилось количество утечек, связанных с процессорами Intel Meteor Lake, их запуск официально назначен на 14 декабря. Накануне инсайдер Moore’s Law Is Dead рассказал о производительности образца Core Ultra 7 155H в Cinebench R20, а сегодня VideoCardz заметили новые результаты Core Ultra 7 165H в Geekbench. Как отмечает ресурс, новые данные подтверждают, что эта модель идентична появившемуся ранее в базе данных Ultra 7 1002H, но четырёхзначные цифровые обозначения были предварительными, на рынок процессоры Meteor Lake поступят под трёхзначными цифровыми обозначениями. Как видно из сравнения, различий между двумя практически нет: оба используют одну и ту же инженерную платформу MTL-P, оснащённую памятью LPDDR5X.

Intel Core Ultra 7 165H — это процессор с конфигурацией ядер 6P+8E+2LPE, которая является лучшей в семействе Meteor Lake. По сравнению с предыдущим результатом Ultra 7 1002H, тестовый экземпляр 165H улучшает одноядерную производительность, набирая 2502 балла, но в многоядерном тесте получает немного более низкую оценку 2545 баллов.

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Как отмечалось вчера, предположительно, два дополнительных эффективных ядра в кристалле SoC не всегда полноценно используются для основных нагрузок, всё зависит от оптимизации программного обеспечения. Как дела обстоят в Geekbench на данном этапе, неизвестно, так что можно рассчитывать на улучшение результатов к релизу.