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Линейка процессоров Intel Meteor Lake для ноутбуков будет запущена 14 декабря этого года. Новые процессоры значительно отличаются от предыдущих, компания перешла на дезагрегированную многокристальную архитектуру, уделив большое внимание энергоэффективности и ускорению задач искусственного интеллекта. К сожалению, пока нет списка моделей новой линейки и подробной информации о производительности в конкретных задачах, остаётся довольствоваться периодически появляющимися в Сети результатами различных бенчмарков. Накануне инсайдер Moore’s Law Is Dead поделился на своём YouTube канале результатом пред-квалификационного образца Core Ultra 7 155H в Cinebench R20.
Процессор Intel Core Ultra 7 155H обладает конфигурацией ядер 6P+8E+2LPE и ускоряется до 4,8 ГГц. Как отметил инсайдер, при нагрузке на все ядра в бенчмарке процессор работал на частоте около 3,8 ГГц с пиками до 4,8 ГГц, два дополнительных ядра LPE в кристалле SoC задействованы не были, а энергопотребление достигало 100 Вт. При этом многопоточная оценка Cinebench R20 была очень близка к 7300 баллам. Инсайдер ожидает 5% повышения производительности от финального образца 155H, а от флагманской модели Core Ultra 9 185H, которая имеет ту же конфигурацию ядер, но ускоряется до 5,1 ГГц, дополнительное преимущество до 5%.
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Если верить информации инсайдера и для сравнения ориентироваться на средние результаты в базе данных Notebookcheck, то производительность Intel Core Ultra 7 155H с учётом гипотетической прибавки в 5% находится на уровне Core i9-13900H и 13900HK — обе модели 14-ядерные, имеют TDP 45…115 Вт и работают на гораздо более высокой частоте до 5,4 ГГц.
Согласно источникам Moore’s Law Is Dead, задействовать два ядра LPE в SoC для обычных задач просто так не получится, программное обеспечение должно воспринимать эти ядра, но даже в этом случае не стоит рассчитывать на большую прибавку производительности.