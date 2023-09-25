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Moleculo
Предполагаемый образец Intel Core Ultra 7 155H в Cinebench R20 догоняет Core i9-13900H/HK
И это при более низких частотах.

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Madhuvan Yadav, Unsplash

Линейка процессоров Intel Meteor Lake для ноутбуков будет запущена 14 декабря этого года. Новые процессоры значительно отличаются от предыдущих, компания перешла на дезагрегированную многокристальную архитектуру, уделив большое внимание энергоэффективности и ускорению задач искусственного интеллекта. К сожалению, пока нет списка моделей новой линейки и подробной информации о производительности в конкретных задачах, остаётся довольствоваться периодически появляющимися в Сети результатами различных бенчмарков. Накануне инсайдер Moore’s Law Is Dead поделился на своём YouTube канале результатом пред-квалификационного образца Core Ultra 7 155H в Cinebench R20.

Процессор Intel Core Ultra 7 155H обладает конфигурацией ядер 6P+8E+2LPE и ускоряется до 4,8 ГГц. Как отметил инсайдер, при нагрузке на все ядра в бенчмарке процессор работал на частоте около 3,8 ГГц с пиками до 4,8 ГГц, два дополнительных ядра LPE в кристалле SoC задействованы не были, а энергопотребление достигало 100 Вт. При этом многопоточная оценка Cinebench R20 была очень близка к 7300 баллам. Инсайдер ожидает 5% повышения производительности от финального образца 155H, а от флагманской модели Core Ultra 9 185H, которая имеет ту же конфигурацию ядер, но ускоряется до 5,1 ГГц, дополнительное преимущество до 5%.

Источник: Moore's Law Is Dead, YouTube

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Если верить информации инсайдера и для сравнения ориентироваться на средние результаты в базе данных Notebookcheck, то производительность Intel Core Ultra 7 155H с учётом гипотетической прибавки в 5% находится на уровне Core i9-13900H и 13900HK — обе модели 14-ядерные, имеют TDP 45…115 Вт и работают на гораздо более высокой частоте до 5,4 ГГц.

Согласно источникам Moore’s Law Is Dead, задействовать два ядра LPE в SoC для обычных задач просто так не получится, программное обеспечение должно воспринимать эти ядра, но даже в этом случае не стоит рассчитывать на большую прибавку производительности.

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#intel #процессоры #intel meteor lake
Источник: youtube.com
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