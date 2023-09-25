Эта версия позволяет работать с почтой через устаревшие веб-браузеры или при медленном интернет соединении, а также лучше совместима с экранными дикторами.

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Google планирует в январе 2024 года прекратить поддержку базовой HTML-версии Gmail. Эта версия сильно урезана по сравнению со стандартной, что позволяет работать с почтой через устаревшие веб-браузеры или при медленном интернет соединении. После отключения всех пользователей будут перенаправлять на стандартный вид, сообщает Neowin. Журналистам The Register специалисты Google объяснили данное решение старостью базовой версии и отсутствием в ней полноценного набора возможностей: «Базовое HTML-представление Gmail — это предыдущая версия Gmail, которая была заменена современным аналогом более 10 лет назад и не включает в себя полный набор возможностей Gmail».

Как отмечают в Neowin, известны случаи, когда компания Google не удаляла сервисы после объявления. Возможно, к январю следующего года решение изменится, поскольку исчезновение HTML версии Gmail может создать проблемы для тех, кто использует с почтой программы для чтения с экрана. За счёт простоты и отсутствия лишних элементов HTML версия лучше совместима с экранными дикторами.