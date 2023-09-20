Как и в серии Core 13-го поколения.

Судя по всему, в новом поколении настольных процессоров Intel по-прежнему будут смешаны модели на кристаллах H0, C0 и B0, причём для некоторых моделей могут использовать разные. Такое уже наблюдалось в линейке Core 13-го поколения, процессор Core i5-13400F можно было найти как на кристалле C0, так и на B0, различить процессоры можно было по коду S-SPEC на крышке, а также по количеству SMD компонентов на обратной стороне. Процессоры с кристаллом B0 представляли больший интерес, поскольку относились к семейству Raptor Lake-S со всеми его архитектурными улучшениями, C0 же имели отношение к семейству Alder Lake-S. Несмотря на это, значимых различий в производительности не было, тем не менее, приятнее получить более современный процессор, а не старый с новым названием. В новом поколении всё повторится для Core i5-14400/F, будут использовать C0 и B0 кристаллы одновременно.

Ранее появились слухи, что для Intel Core i5-14400 могут рассматривать конфигурации 6P+4E и 6P+8E. Скорее всего, это была ошибка и все модели 14400/F останутся 10-ядерными с конфигурацией 6P+4E — это подтверждает китайский блогер ECSM, сообщает VideoCardz. В распоряжении блогера оказалось два образца C0 и B0 с одинаковой конфигурацией. Никаких предпосылок делать Core i5-14400 14-ядерным нет, поскольку для такой модели в линейке выделено отдельное место. В Core 13-го поколения это был Core i5-13500, в новом поколении это должен быть Core i5-14500.

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Презентация процессоров ожидалась вчера на мероприятии Innovation 2023, но нет, ждём дальше.