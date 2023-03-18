И протестировали такой экземпляр.

В официальных спецификациях все процессоры Intel Core 13-го поколения относятся к семейству Raptor Lake, однако представленные на сегодняшний день модели начального и среднего сегмента с заблокированным множителем всё же ближе к представителям прошлого семейства. В частности, заметить это можно по объёму кэш-памяти 2-го уровня. Номенклатура моделей включает процессоры с кэш-памятью 2-го уровня объёмом 1,25 МБ на каждое производительное P-ядро и 2 МБ на каждый 4-ядерный кластер эффективных E-ядер, точно, как в процессорах Alder Lake. Истинные Raptor Lake обладают кэш-памятью 2-го уровня 2 МБ на P-ядро и 4 МБ на кластер соответственно, в основном к ним относятся модели Core i5K и более производительные. Но есть исключение в виде Core i5-13400F, он выпускается в двух вариантах: с кристаллом C0 (Alder Lake) и B0 (Raptor Lake), ожидаемо, последний найти сложнее, но специалисты ресурса HWCooling знают, как его искать.

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По информации HWCooling, коробочные варианты Core i5-13400F в розничной продаже имеют кристалл C0, варианты B0 поставляются только в варианте Tray и в большинстве случаев оседают у сборщиков готовых ПК. Однако практика показывает, что в розничной продаже можно найти любые варианты, но как отличить нужный. Можно ориентироваться на кодовое обозначение и маркировку на крышке. Утверждается, что кодовое обозначение Core i5-13400F (B0) — CM8071504821107; маркировка («номер спецификации» S-Spec) — SRMBG. Также процессор B0 можно распознать по количеству и расположению SMD элементов на подложке. Со сравнительной фотографией двух версий, а также более подробной информацией о маркировках и обозначениях предлагаю ознакомиться в первоисточнике.

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Возможно, главный вопрос, а стоит ли тратить время на поиск Core i5-13400F (B0). Специалисты HWCooling провели тестирование и выяснили, что B0 производительнее в некоторых задачах, но потребляет больше энергии и больше нагревается. В рендеринге Cinebench R23 вариант B0 был на 1% быстрее, в транскодировании аудио на 4%, в играх — до 10%. В среднем энергопотребление при этом было выше на 14%, что касается температур, P-ядра варианта B0 были до 6,5°C горячее.

Источники HWCooling