О подключении по зашифрованному протоколу больше уведомлять не будут.

Mozilla с релизом веб-браузера Firefox 119 планирует изменить отображение протоколов в адресной строке, сообщает gHacks, Firefox больше не будет отображать https://, только http://. Когда внедрение зашифрованного HTTPS начало ускоряться, разработчики браузеров решили отмечать сайты, которые используют безопасный протокол. Сначала таких сайтов было немного, поэтому в этом был смысл, сегодня большинство сайтов поддерживают HTTPS и внимание пользователя должно быть сосредоточено на тех, которые его не поддерживают, объясняют специалисты.

На сайтах, которые не используют шифрованный протокол, рядом с адресом будет отображаться http://, а также уведомление «Небезопасно». В текущих версиях браузера Firefox не отображает протокол HTTP, показывая перечёркнутый значок замка. Поведение можно будет изменить несколькими настройками:

browser.urlbar.trimHttps определяет, отображает ли Firefox (false) или скрывает (true) протокол https:// в адресной строке;

security.insecure_connection_text.enabled и security.insecure_connection_text.pbmode.enabled определяют, отображает ли Firefox текст «небезопасно» в обычном и приватном режиме соответственно.

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Из браузера удалят настройки:

security.insecure_connection_icon.enabled

security.insecure_connection_icon.pbmode.enabled

Они отвечали за отображения значка с перечёркнутым замком.