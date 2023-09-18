Первый 3D V-Cache мобильный процессор ожидается в новых ноутбуках и, возможно, мини-ПК.

В июле AMD представила первый мобильный процессор, построенный с применением технологии 3D V-Cache, 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 7945HX3D. В свою очередь, компания ASUS первой представила ноутбук на базе этого процессора, ROG SCAR 17 X3D, и на сегодняшний он остаётся единственным ноутбуком с Ryzen 9 7945HX3D. Однако вскоре ситуация может измениться, китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) сообщает, что AMD планирует расширить область применения Ryzen 9 7945HX3D на большее количество устройств либо к концу этого года, либо к началу следующего, передаёт Wccftech, также отмечая, что такая компания, как Minisforum, объявила о планах по внедрению уникального процессора в свои будущие варианты материнских плат Mini-ITX. Можно ожидать, что другие компании последуют этому примеру и Ryzen 9 7945HX3D кроме ноутбуков появится и в продвинутый геймерских мини-ПК.

Процессор с увеличенным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache может обеспечить значительный прирост производительности на мобильных платформах, которые в значительной степени ограничены энергопотреблением и возможностями систем охлаждения. В играх дополнительный кэш может обеспечить больший прирост производительности, чем увеличение тактовой частоты, влекущее за собой значительный рост энергопотребления и тепловыделения.

реклама

AMD Ryzen 9 7945HX3D получил конфигурацию на базе двух кристаллов с ядрами Zen 4, как и настольные процессоры Raphael. Каждый CCD сам по себе содержит 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, кроме этого один из CCD имеет «надстроенный» по технологии 3D V-Cache кэш объёмом 64 МБ, в общей совокупности процессор предлагает 128 МБ кэш-памяти 3-го уровня (144 МБ L2+L3). Базовая тактовая частота процессора 2,3 ГГц на 200 МГц ниже, чем у обычного Ryzen 9 7945HX, но пиковая частота ядер осталась прежней и составляет 5,4 ГГц при TDP 55 Вт и более.