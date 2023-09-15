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ASUS представит 19 сентября флагманскую ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090
Ожидается, что продажи начнутся в это же время.

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В мае ASUS анонсировала флагманскую видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 4090, которая вскоре установила новый мировой рекорд разгона, преодолев 4 ГГц по частоте GPU. Хотя модель уже находилась в распоряжении оверклокеров, точная дата выхода на рынок так и не была названа. Теперь ASUS сообщила в социальных сетях, что презентация видеокарты запланирована на 19 сентября, передаёт VideoCardz, вероятно, продажи начнутся в этот же или ближайшие дни. Цена пока не называется.

Источник: ASUS ROG

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 поставляется с жидкостной системой охлаждения класса AIO и 360-мм радиатором. Модель может похвастаться уникальным дизайном, продуманной конструкцией и применением отборных, высококачественных компонентов. В конструкции системы охлаждения используется массивная пластина, которая отводит тепло от графического процессора, чипов памяти и подсистемы питания. В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл, что потребовало реализации специальной схемы нанесений и защитной конструкции. ASUS наносит на графический процессор специальный УФ-полимер, устанавливает два защитных слоя для предотвращения потенциального перетекания жидкого металла.

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#nvidia #asus #geforce rtx 4090 #asus rog
Источник: videocardz.com
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