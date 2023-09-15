Ожидается, что продажи начнутся в это же время.

В мае ASUS анонсировала флагманскую видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 4090, которая вскоре установила новый мировой рекорд разгона, преодолев 4 ГГц по частоте GPU. Хотя модель уже находилась в распоряжении оверклокеров, точная дата выхода на рынок так и не была названа. Теперь ASUS сообщила в социальных сетях, что презентация видеокарты запланирована на 19 сентября, передаёт VideoCardz, вероятно, продажи начнутся в этот же или ближайшие дни. Цена пока не называется.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 поставляется с жидкостной системой охлаждения класса AIO и 360-мм радиатором. Модель может похвастаться уникальным дизайном, продуманной конструкцией и применением отборных, высококачественных компонентов. В конструкции системы охлаждения используется массивная пластина, которая отводит тепло от графического процессора, чипов памяти и подсистемы питания. В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл, что потребовало реализации специальной схемы нанесений и защитной конструкции. ASUS наносит на графический процессор специальный УФ-полимер, устанавливает два защитных слоя для предотвращения потенциального перетекания жидкого металла.