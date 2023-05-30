Премиальная видеокарта с великолепным дизайном.

Asus впервые за долгое время анонсировала новую видеокарту ROG Matrix, новинок в этой премиальной линейке не появлялось со времён ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti, которая оснащалась моноблочной необслуживаемой системой жидкостного охлаждения Infinity Loop.

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Новая ROG Matrix GeForce RTX 4090 получила жидкостную систему охлаждения с внешним толстым радиатором типоразмера 360-мм и тремя 120-мм вентиляторами ROG MF-12S ARGB. Система способна удерживать температуру графического процессора ниже 60°C при энергопотреблении (TGP) 450 Вт. В частности, такая эффективность обуславливается применением жидкого металла в качестве термоинтерфейса GPU. В конструкции реализован отвод тепла от видеопамяти, подсистемы питания и других компонентов, а также защита от утечки жидкого металла, которая допускает вертикальную установку видеокарты. Компания использует опыт и технологии, полученные при разработке и производстве ноутбуков ROG с жидким металлом.

Новинка отличается необычным дизайном, алюминиевым корпусом, задней пластиной из нержавеющей стали, подсветкой Aura, в частности, логотипа на боковой поверхности конструкции. Для питания видеокарты используется один кабель 12VHPWR, кабель питания вентиляторов спрятан в охлаждающих трубках, вентиляторы объединяются в цепочку с помощью магнитных соединений. Из других особенностей стоит отметить наличие дополнительных датчиков температуры на плате, а также систему контроля подключения 12VHPWR кабеля. Температурные данные можно отслеживать в программном обеспечении Asus GPU Tweak III, которое также уведомит об аномалиях на любом из шести контактов питания кабеля 12VHPWR. Предусмотрен двойной BIOS с тихим и производительным режимами.

Asus заявляет, что у ROG Matrix GeForce RTX 4090 будет самая высокая тактовая частота среди всех представленных моделей. Видеокарту выпустят ограниченным тиражом в третьем квартале, точная цена на данный момент неизвестна, предполагается, что она составит около 2000 долларов США.

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