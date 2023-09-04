Настолько, что пользователи вспомнили отзывчивость Windows 7.

В Windows 11 нашли очередной баг, но на этот раз полезный, как сообщают в Neowin, он позволяет увеличить скорость работы встроенного файлового менеджера «Проводник». Ресурс, проверив несколько пользовательских отчётов, подтверждает, что переход в полноэкранный режим по нажатию F11 с последующим выходом из него этим же способом приводит к значительному повышению производительности при открытии папок, создании миниатюр, поиске и других операциях. Но, похоже, есть и некоторые незначительные негативные эффекты, так пользователь Twitter (заблокирован в РФ) @VivyVCCS отметил, что нарушается отображение панели навигации.

Предполагается, что этот баг (или фича) работает на всех версиях Windows 11, от текущих тестовых сборок Canary до самой первой версии 21H2, поддержка которой, к слову, завершается в октябре. Скорость проводника повышается настолько, что пользователи с ностальгией вспоминают отзывчивость Windows 7, так в сабреддите Windows 11 один из участников отметил: «Я тестировал его на музыкальной папке с более чем 1800 подпапками и более чем 25 000 файлами: все открывается мгновенно, потрясающе. Именно такую производительность мы имели в Проводнике Windows 7», — u/err404t, Reddit.