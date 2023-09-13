До 40% быстрее в тестах специалистов компании Puget Systems.

С момента выпуска первых видеокарт серии Arc в прошлом году компания Intel усердно работала над драйверами, чтобы выжать максимум производительности не только в игровых, но и в рабочих нагрузках. Улучшения в играх чаще становятся предметом новостей, но в рабочих приложениях тоже есть значимый прогресс. Так специалисты компании Puget Systems, американского производителя рабочих станций, при сравнении недавно выпущенного драйвера 4644 и драйвера 3490 за октябрь 2022 года выяснили, что Arc A770 и A750 в некоторых приложениях стали до 40% быстрее, сообщает OC3D.

Например, такой прирост наблюдается в DaVinci Resolve, популярном приложении для цветокоррекции и редактирования видео. Изменения позволяют Intel Arc A770 превзойти NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Тем не менее, такой огромный прирост наблюдается не везде, в Premiere Pro модель A770 прибавила 5%, а A750 около 8%, но здесь и так всё было неплохо, A770 располагалась за RTX 4070 и с новым обновлением сокращает отставание. В некоторых приложениях прироста не замечено, в частности, это Adobe After Effects, а в Unreal Engine 5.2 производительность даже немного снизилась, но в данном случае разработчики значительно повысили стабильность работы, что даже важнее скорости.

реклама

Intel продолжает двигаться вперёд и благодаря отладке драйверов закладывает прочную основу для предстоящих поколений видеокарт Arc, в этом году ожидается появление Xe-LPG в качестве интегрированного решения процессоров Meteor Lake, а в следующем, возможно, появятся новые дискретные видеокарты Battlemage.