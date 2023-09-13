Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Видеокарты Intel Arc в некоторых рабочих нагрузках получили огромный прирост с новыми драйверами
До 40% быстрее в тестах специалистов компании Puget Systems.

реклама

С момента выпуска первых видеокарт серии Arc в прошлом году компания Intel усердно работала над драйверами, чтобы выжать максимум производительности не только в игровых, но и в рабочих нагрузках. Улучшения в играх чаще становятся предметом новостей, но в рабочих приложениях тоже есть значимый прогресс. Так специалисты компании Puget Systems, американского производителя рабочих станций, при сравнении недавно выпущенного драйвера 4644 и драйвера 3490 за октябрь 2022 года выяснили, что Arc A770 и A750 в некоторых приложениях стали до 40% быстрее, сообщает OC3D.

Источник: Puget Systems

Например, такой прирост наблюдается в DaVinci Resolve, популярном приложении для цветокоррекции и редактирования видео. Изменения позволяют Intel Arc A770 превзойти NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Тем не менее, такой огромный прирост наблюдается не везде, в Premiere Pro модель A770 прибавила 5%, а A750 около 8%, но здесь и так всё было неплохо, A770 располагалась за RTX 4070 и с новым обновлением сокращает отставание. В некоторых приложениях прироста не замечено, в частности, это Adobe After Effects, а в Unreal Engine 5.2 производительность даже немного снизилась, но в данном случае разработчики значительно повысили стабильность работы, что даже важнее скорости.

Источник: Puget Systems

реклама

Intel продолжает двигаться вперёд и благодаря отладке драйверов закладывает прочную основу для предстоящих поколений видеокарт Arc, в этом году ожидается появление Xe-LPG в качестве интегрированного решения процессоров Meteor Lake, а в следующем, возможно, появятся новые дискретные видеокарты Battlemage.

Источники
OC3D
Puget Systems
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist #потанцевал
Источник: overclock3d.net
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Geekbench появился процессор Intel Core Ultra 7 1002H с 16 ядрами и 22 потоками
Ещё один Intel Core Ultra 7 замечен в Geekbench с лучшим однопоточным результатом среди собратьев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
32
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
30
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
8
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
2
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
7
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
+
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поступят в продажу 15 сентября
1
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
5
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
2
Мурманск превращается в грандиозный арктический порт
2
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
+
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
+
Дрон-камикадзе Герань получил отечественную антенну «Комета-М» и невосприимчив к системам РЭБ ВСУ
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
7
НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
+

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
13
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
31
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Рецензия на Forza Motorsport: Теплый прием для любителей казуальных гонок
3
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
17:29
А значит будет вторая волна могилизации, и больше
Шойгу заявил, что у России нет других вариантов кроме победы в СВО
Мираж
17:28
Ты на хате пропеллером меж двух валов крутишься. Пока валы меняются, успеваешь тут дрожащим почерком черкнуть
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Kiler
17:27
Ты нищеброд , у меня батареи по кругу, так же как врм на материнской плате. Теперь я не буду топить печку, Я больше не кочегар.
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
VRoman
17:25
16-ядерный ультрапук получился. На 25% медленнее полноценного 8-ядерника даже в многопотоке
На Geekbench появился процессор Intel Core Ultra 7 1002H с 16 ядрами и 22 потоками
Аким Гейдаров
17:24
С текущим поколением можно пересидеть, когда 7900xt в 1440p всё везёт 100+fps в ультра
Слух: AMD отказалась от выпуска флагманских видеокарт нового поколения
Мираж
17:24
Ты помолился и тебе помогло ?
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Мираж
17:22
сочувствую
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Kiler
17:22
19 миф - покупать в рЫгарде и молиться чтобы тебе прислали не рефаб. Правда. Так как нынешние магазины в связи санкций не могут гарантировать исключительную поддержку своих покупателей, поэтому я бы...
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Kiler
17:21
На позавидуй
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Lubitel 32
17:20
Те кто поставил минус совершенно не понимающие в политике пидарасты поцифилы кровная месть заканчивается когда подох последний кто помнил обиду. Вот почему этнические чистки и однозначная победа одн...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем