Возможно, это коснётся только флагманов будущей линейки.

В прошлом месяце инсайдер Moore’s Law Is Dead показал схему якобы отменённого флагманского графического процессора AMD для будущих видеокарт Radeon. Это была очень сложная чиплетная многоуровневая конструкция, графический кристалл также был разделён на несколько чиплетов. Допустив, что информация инсайдера правдива, можно было предположить, что именно из-за сложности конструкции эти флагманские GPU для потенциальных серий видеокарт Radeon RX 8900 и RX 8800 были отменены. Однако не это может быть причиной, всё гораздо проще: стремительное развитие искусственного интеллекта, огромные запросы на профессиональные и серверные видеокарты в совокупности с ограниченными производственными мощностями смещают приоритеты не в пользу потребительских решений. На это намекает автор ресурса Bits And Chips в Twitter (заблокирован в РФ), сообщает El Chapuzas Informático.

«AMD пожертвует выпуском следующих игровых графических процессоров Radeon (RX8000) на TSMC, чтобы увеличить производство FPGA и GPGPU», — Bits And Chips - Eng (@BitsAndChipsEng).

реклама

Более того, автор Bits And Chips говорит даже не о флагманских моделях, а в целом о производстве всей линейки видеокарт Radeon RX 8000 на мощностях TSMC. Означает ли это, что AMD может обратиться к другому контрактному производителю чипов, в данном случае отказ от чиплетных GPU можно было бы объяснить их разработкой для производства по технологиям упаковки TSMC. Всё же пока это только слухи и не стоит воспринимать их всерьёз, тем не менее, с учётом скорости развития ИИ подобная ситуация вполне вероятна и ассортимент в следующем поколении видеокарт вполне может сократиться.