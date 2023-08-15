Шейдерные массивы тоже разделены по нескольким кристаллам.

Zii Miller, Unsplash

AMD представила в серии видеокарт Radeon RX 7000 первые чиплетные графические процессоры потребительского класса, но о разделении вычислительного кристалла в данном сегменте говорить пока рано. Если в сегменте высокопроизводительных вычислений это возможно за счёт дорогих и быстрых технологий межсоединений, а также характера нагрузки, для потребительского это слишком дорого и в 3D нагрузках, скорее всего, возможны проблемы. Поэтому в графических процессорах Navi 31 и Navi 32 компания вынесла в отдельные кристаллы только контроллеры памяти с дополнительным кэшем, но не исключено, что в будущем инженеры AMD смогут разделить вычислительный кристалл, более того, если верить инсайдеру Moores Law Is Dead, такой вариант уже могли представить в серии Radeon RX 8000, передаёт VideoCardz.

Moore’s Law Is Dead в новом подкасте на своём YouTube канале опубликовал, как утверждается, схему графического процессора под кодовым названием Navi 4C, который мог стать основой Navi 41 и Navi 42. Также инсайдер утверждает, что этот GPU в конечном итоге был отменён и это коррелирует с предыдущими слухами от Moore’s Law is Dead об отсутствии в следующем поколении видеокарт AMD флагманских моделей.

реклама

На диаграмме показана большая подложка, вмещающая четыре кристалла: три AID (активные промежуточные кристаллы) и один MID (мультимедийный кристалл и кристалл ввода-вывода). Похоже, что каждый AID может содержать до трёх SED (шейдерный вычислительный кристалл). Moore’s Law Is Dead отмечает, что с каждой стороны ещё должны быть кристаллы контроллеров памяти, точное их количество остаётся неизвестным, по предположениям, Navi 4C мог включать от 13 до 20 чиплетов.

Это значительное усложнение конструкции, по сравнению с текущими решениями RDNA 3, такими как Navi 31 или Navi 32, отмечают специалисты. Сложно поверить в то, что AMD действительно собиралась сделать такой скачок от поколения к поколению.