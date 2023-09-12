Также AIDA64 v6.92 может предоставлять пользователю детальную информацию о видеокартах AMD Radeon RX 7900 GRE, RX 7800XT и RX 7700XT, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. Есть и другие полезные нововведения.

Michael Dziedzic, Unsplash

Компания FinalWire объявила о доступности новой версии популярной информационно-диагностической утилиты AIDA64 v6.92, в очередном обновлении разработчики продолжают вносить значительные улучшения для поддержки нового оборудования и оптимизируют встроенные тесты, сообщает VideoCardz.

Команда разработчиков AIDA64 улучшила поддержку 64-разрядных многопоточных тестов AVX-512 и AVX2 специально для архитектуры AMD Zen5. Несмотря на то, что Zen5 ещё официально не представлена, поддержка внедряется заранее, что позволяет использовать AIDA64 для тестирования инженерных образцов. Кроме того, в программу была внесена более полная информация о чипсетах для интегрированных контроллеров памяти AMD. Обновление тестов AVX-512 также нацелено на поддержку будущих процессоров Intel Sapphire Rapids и Emerald Rapids.

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Обновление AIDA64 v6.92 также расширяет поддержку видеокарт, теперь программа может предоставлять пользователю детальную информацию о картах AMD Radeon RX 7900 GRE, RX 7800XT и RX 7700XT, а также NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. Что ещё интересно, была расширена поддержка PCI Express, заявляется совместимость с контроллерами и устройствами PCIe 6.0, но до появления таких продуктов на потребительском рынке, вероятно, ещё много времени.

Из других нововведений: оптимизация тестов AVX-512 Julia и Mandel; поддержка ЖК-дисплея MSI CoreLiquid AIOЖ; методы FMAC для тестов FLOPS и IOPS GPGPU; поддержка нескольких графических процессоров Intel, вывод подробностей о графическом процессоре Intel Xe и Xe Max; поддержка форматов отчётов CSV и XML в AIDA64 Engineer.

Подробности об обновлении можно узнать на сайте AIDA64.