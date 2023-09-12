В дополнение к уже существующему чёрно-серебристому.

Компания MSI продолжает расширять ассортимент видеокарт в белом цветовом исполнении и вслед за GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE выпускает аналогичную RTX 4070, сообщает VideoCardz. Это компактное двухвентиляторное исполнение по всем характеристикам идентичное уже выпущенной ранее чёрно-серебристой модели VENTUS 2X: тактовая частота графического процессора в режиме Boost может быть настроена на 2490 МГц или 2520 МГц с помощью фирменного программного обеспечения MSI, мощность видеокарты TGP составляет 200 Вт, в системе охлаждения используется оребрённый радиатор с медной пластиной-теплосъёмником и тремя тепловыми трубками, вентиляторы TORX 4.0. Карта компактная, занимает в длину 242 мм, и относительно лёгкая — весит 672 грамма.

Стоит отметить, что недавно MSI представила линейку видеокарт GeForce RTX 40 в исполнении GAMING SLIM. Это модели более высокого класса с трёх-вентиляторными системами охлаждения, но компактными. Относительно оригинальной серии они стали тоньше, короче, легче и при этом системы охлаждения всё также хорошо справляются со своей задачей.