Похоже, появятся даже GeForce RTX 4080 и 4090.

MSI представила видеокарты GeForce RTX 40-й серии в новом исполнении GAMING SLIM, которое легче и меньше стандартных вариантов GAMING, сообщает TechPowerUp. На удивление, в серии представлены не только GeForce RTX 4070 и 4060 Ti, отличающиеся невысоким энергопотреблением, но и GeForce RTX 4070 Ti, 4080 и даже 4090. Видеокарты будут доступны в чёрном и белом исполнениях.

Компания утверждает, что, несмотря на меньшую конструкцию, возможности систем охлаждения не пострадали, по-прежнему используются все наработки конструкции MSI TRI FROZR 3, включая вентиляторы TORX FAN 5.0 с замкнутыми тройками лопастями для формирования направленного потока воздуха и никелированную медную пластину в основании радиатора, к которой подходят до 8 тепловых трубок. Также рассеивать тепло помогает металлическая задняя пластина. Видеокарты стали не только тоньше, но и короче, что сделает их более доступными для компактных сборок.

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В программном обеспечении MSI Center можно настроить скорость вращения вентиляторов и синхронизировать её с другими вентиляторами в системе. Любителей световых эффектов видеокарты порадуют подсветкой Mystic Light, которая синхронизируется с помощью технологий Mystic Light Sync и Ambient Link.

Хотя MSI упоминает RTX 4080 и RTX 4090 GAMING SLIM, их характеристики пока не раскрываются.