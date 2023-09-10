В общей сложности серия насчитывает 20 различных моделей.

На сайте MSI появились анонсированные ранее GeForce RTX 4090 и RTX 4080 из новой серии GAMING SLIM, сообщает Wccftech, в общей сложности серия насчитывает 20 различных моделей. Современные флагманские видеокарты занимают очень много места, не только длину, но и в ширину, серия GAMING SLIM делает лучшие видеокарты NVIDIA Ada Lovelace доступнее для владельцев не самых больших корпусов. По сравнению с базовыми версиями GAMING X TRIO, RTX 4090 и RTX 4080 в исполнении SLIM «похудели» до трёх слотов расширения, ранее им требовалось около четырёх.

Если обратиться к подробным спецификациям, MSI GeForce RTX 4090 GAMING SLIM обладает толщиной 62 мм — это примерно на 20% меньше, чем у оригинального варианта GAMING X TRIO. Более того, вес графического ускорителя тоже уменьшится, с 2,17 кг до 1,78 кг, что должно снизить нагрузку на печатную плату, а также слот PCIe. За счёт чего конкретно удалось снизить вес, не уточняется, но на изображениях видно, что увеличилось количество прорезей в разных элементах конструкции. Но так ли это важно? MSI утверждает, что изменения не повлияют на температурные показатели графического процессора. Длина RTX 4090 GAMING SLIM уменьшилась на 15 мм и составляет 322 мм.

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По сравнению с GAMING X TRIO, вес модели GeForce RTX 4080 GAMING SLIM снизился с 1,88 кг до 1,67 кг, карта тоже занимает три слота расширения вместо четырёх и требует 322 мм свободного пространства по длине корпуса.