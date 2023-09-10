Процессор сочетает два типа ядер.

AMD официально так и не подтвердила слухи о выпуске первых потребительских процессоров семейства Phoenix 2, сочетающих ядра на базе разных версий архитектуры Zen4: базовой и уплотнённой Zen4C. Некоторые признаки этого заметны в спецификациях, но представители компании не давали ясных комментариев на этот счёт. Предполагаемый снимок кристалла процессора AMD с гибридным сочетаем ядер Zen4 и Zen4C был опубликован Twitter (заблокирован в РФ) блогером @9550pro, сообщает Tom’s Hardware.

На снимке в правой части кристалла располагается интегрированная графика, эта область сейчас интереса не представляет, а вот слева уже находятся ядра и кэш-память, в верхней половине. Кэш-память 3-го уровня выделяется зелёным цветом, что касается ядер, над кэшем располагаются три ядра Zen4C, под ним два ядра Zen4 и ещё одно Zen4C, объясняют специалисты. Получается конфигурация 2+4 и, поскольку обе архитектуры поддерживают SMT, 12 потоков.

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Подобные конструкции повысят конкурентоспособность AMD в мобильном сегменте, он меньше и доступнее, настраивается для достижения максимально эффективного сочетания производительности и энергопотребления. Phoenix 2 также отличается от обычного Phoenix менее производительной графикой, что тоже позволяет сделать чип меньше и дешевле.

В то время как специалисты Tom’s Hardware считают, что подобные конструкции ещё не выпущены и могу появиться в серии Ryzen 8000, в VideoCardz полагают, что Phoenix 2 уже может быть представлен под видом таких процессоров, как Ryzen 3 7440U начального уровня, Ryzen 5 7540U и, возможно, 7640U.