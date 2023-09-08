Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
FSP заменит 12VHPWR на более продуманный разъём в новых блоках питания 2023 года
Новый 12V-2×6 получил ряд конструктивных улучшений.

реклама

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Несколько месяцев назад стало известно о работе над новым разъёмом питания для видеокарт, который заменит 12VHPWR. Этот новый разъем получил название 12V-2×6 и ряд конструктивных улучшений, направленных на повышение безопасности и простоты эксплуатации. Официальной информации о новых разъёмах мало, однако существуют утверждения, что NVIDIA якобы уже применяет их в видеокартах GeForce RTX 40, таких как RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 — на это указывают изменения в длине контактов, которые также являются частью нового стандарта. Со ссылкой на корейский ресурс QuasarZone специалисты Wccftech сообщают, что компания FSP будет использовать новейшие разъёмы 12V-2×6 в своей линейке ATX 3.0 блоков питания, которая появится в продаже в этом году.

Первыми блоками питания FSP с разъёмами 12V-2×6 будут обновлённые серии Hydrp G PRO, Hydro PTM и SFF Dagger PRO. Остальные продукты также могут получить обновлённые разъёмы, но для полного соответствия новому стандарту требуются не только конструктивные изменения (новый разъём), но и обновление управляющего программного обеспечения видеокарты и/или блока питания, недостаточно просто заменить разъём.

реклама

Тем временем, периодически продолжают появляться сообщения о плавлении разъёмов 12VHPWR даже при использовании нестандартных качественных адаптеров, более того, применение стороннего адаптера может лишить владельца видеокарты гарантии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#блоки питания #12vhpwr #fsp #12v-2x6
Источник: wccftech.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Г-образные кабели CableMod 12VHPWR могут приводить к повреждениям видеокарты
Использование стороннего адаптера питания 12VHPWR может стать причиной отказа от гарантии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
10
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
11
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Концерн «Калашников» запускает сразу два новых цеха по производству боеприпасов
+
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4070 упала ниже Radeon RX 7800 XT
2
Google опубликовал 360-градусный обзор Pixel 8 Pro, подтверждающий некоторые функции
+
Версия SSD-диска Samsung 990 Pro объёмом 4 Тбайт обрела свой ценник и время старта продаж
+

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
56
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
15
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
47
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
9
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6

Сейчас обсуждают

Vladimir Drach
18:35
хде наша супер пупер вакуумная бомба?
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Vladimir Drach
18:30
я за прогресс и не важно кто это делает - майнеры, мододелы и т.п., все эти корпорации расжирели и последние 10 лет выпускают конкретное гуано... мир не без хороших людей!!!
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
glavhyilo
18:27
в октябре ещё пиндосовские танки должны подъехать на уничтожение.
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
Гоогле Гооглев
18:26
Ахахаха, жертва
В США будут заставляють брокеров сообщать о прибылях и убытках от продажи цифровых активов
Apsheronsky tchai
18:22
Сын хуананист – горе в семье.
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
Дмитрий Петровский
18:22
да чела уволили, а он решил в отместку западляну устроить
Toyota остановила сборочные линии после того, как на сервере закончилось дисковое пространство
Vladimir Drach
18:21
вот одного понять не - на кой на этом раритете win 11? пусть даже и обрезанная?
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
Дмитрий Петровский
18:20
Готовится к релизу обновлённый планшет Oscal 15 с экраном 2K размером 10,36 дюйма
УдалЁн
18:11
Очень слабо верится в такие тесты. Вангую прирост от 10% до 15%
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
BigCar
18:10
Свидетели секты расплавления 12VHPWR всё никак не уймутся.
FSP заменит 12VHPWR на более продуманный разъём в новых блоках питания 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем