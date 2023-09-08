Новый 12V-2×6 получил ряд конструктивных улучшений.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Несколько месяцев назад стало известно о работе над новым разъёмом питания для видеокарт, который заменит 12VHPWR. Этот новый разъем получил название 12V-2×6 и ряд конструктивных улучшений, направленных на повышение безопасности и простоты эксплуатации. Официальной информации о новых разъёмах мало, однако существуют утверждения, что NVIDIA якобы уже применяет их в видеокартах GeForce RTX 40, таких как RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 — на это указывают изменения в длине контактов, которые также являются частью нового стандарта. Со ссылкой на корейский ресурс QuasarZone специалисты Wccftech сообщают, что компания FSP будет использовать новейшие разъёмы 12V-2×6 в своей линейке ATX 3.0 блоков питания, которая появится в продаже в этом году.

Первыми блоками питания FSP с разъёмами 12V-2×6 будут обновлённые серии Hydrp G PRO, Hydro PTM и SFF Dagger PRO. Остальные продукты также могут получить обновлённые разъёмы, но для полного соответствия новому стандарту требуются не только конструктивные изменения (новый разъём), но и обновление управляющего программного обеспечения видеокарты и/или блока питания, недостаточно просто заменить разъём.

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Тем временем, периодически продолжают появляться сообщения о плавлении разъёмов 12VHPWR даже при использовании нестандартных качественных адаптеров, более того, применение стороннего адаптера может лишить владельца видеокарты гарантии.