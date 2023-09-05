Если разъём питания оплавится.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Сообщений о проблемах с кабелями и разъёмами питания 12VHPWR стало меньше благодаря возросшей осведомлённости пользователей и повышенному вниманию при подключении видеокарт, тем не менее, периодически новые случаи обсуждаются в Сети. Несколько таких случаев попали во внимание ресурса VideoCardz, интерес был обусловлен, во-первых, оплавлением разъёма при использовании переходника CableMod, во-вторых, отказом от гарантийного обслуживания со стороны производителя видеокарты из-за применения данного переходника.

Компания CableMod известна, как производитель качественных и надёжных кабелей и переходников. Для нового поколения видеокарт с 12VHPWR разъёмами питания компания среди прочего разработала угловой адаптер, чтобы снизить риски чрезмерного перегиба кабеля в тесных корпусах. Тем не менее, случаи оплавления с адаптером CableMod тоже есть и компания признаёт, что частота отказов адаптеров 12VHPWR выше, чем у обычных 12VHPWR кабелей их же производства, подчёркивает VideoCardz, также ссылаясь на YouTube блогера JayzTwoCents и отмечая, что CableMod разрабатывает улучшенный адаптер версии 1.1.

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Что касается гарантийных случаев, в VideoCardz обратили внимание на отчёт пользователя Reddit под псевдонимом Agentcamels по поводу обращения в MSI после оплавления 12VHPWR разъёма при использовании адаптера CableMod. Пользователь приложил к отчёту снимок ответа от MSI, где компания утверждает, что существует постоянная проблема с адаптером CableMod и рекомендует пользователю обращаться к производителю адаптера по поводу возможного возмещения средств. К счастью, CableMod не отказывается от гарантийных обязательств и предложила пользователю полный возврат средств. Как итог, чтобы избежать лишних проблем, лучше всё-таки использовать оригинальные кабели без сторонних переходников, удлинителей и т.п.