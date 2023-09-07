По слухам, характеристики нового флагмана не сильно изменились.

В конце этого месяца от Intel ожидают презентацию новых потребительских процессоров, включая настольные Raptor Lake-S Refresh и мобильные Meteor Lake, которые уже стали появляться в онлайн базах данных различных бенчмарков. Настольные процессоры, которые должны сохранить привычный брэндинг и появиться в рамках линейки Core 14-го поколения, будут обновлением существующих Core 13-го поколения с повышением частот, некоторые модели получат больше ядер, точно Core i7-14700K, но не флагман Core i9-14900K, он должен остаться 24-ядерным, поэтому большого прироста относительно существующего 13900K не ждут, хотя пиковая частота повысится до 6 ГГц. Очередной предполагаемый результат 14900K появился на китайском форуме ChipHell, сообщает Wccftech, автор под псевдонимом wusuowei88 прямо не утверждает, что является обладателем 14900K, но намекает на это.

Тест проводился в недавно представленной новой версии бенчмарка Cinebench 2024, при установке уровней энергопотребления PL1 и PL2 на 253 Вт процессор набрал 128 баллов в однопотоке и 2161 балл в многопотоке, судя по другой теме владельца, использовался воздушный кулер. По подсчётам Wccftech, многопоточный результат выше на 5% относительно Core i9-13900K и на 2,5% выше относительно 13900KS.

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Неплохо, с учётом того, что характеристики будущего флагмана не сильно изменились, а финальная версия процессора, вероятно, будет ещё чуточку лучше. Однако, скорее всего, потенциал Core i9-14900K нужно будет выжимать вручную с помощью разгона и снятия лимитов, здесь понадобится очень хорошее охлаждение. На лимите PL2 260 Вт автор теста разогрел процессор до 92…94°C с кулером Noctua NH-D15 старой ревизии, но стоило увеличить лимит до 320 Вт, как температуры в AIDA64 моментально достигали 100°C с последующим троттлингом. Недавно 14900K отметился в Geekbench, показав очень высокий однопоточный балл.