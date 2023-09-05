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Intel Core i9-14900K показал высочайшую одноядерную производительность в Geekbench
будущий флагман опередил 13900KS на 1% при сбалансированном плане электропитания.

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Процессоры Intel продолжают устанавливать рекорды однопоточной производительности в Geekbench, накануне в базе данных 6-й версии бенчмарка объявился будущий флагман Core i9-14900K и без труда (в сбалансированном режиме электропитания) обошёл отборный 13900KS текущего поколения, сообщает Wccftech. Кроме плана электропитания производительность процессора сдерживал комплект медленной памяти DDR5-4800 объёмом 16 ГБ, скорее всего, это нашло отражение в результатах многопоточной производительности, в данном случае процессор не смог опередить ни 13900K, ни 13900KS. Основой тестовой платформы стала материнская плата Biostar Z790A-Silver, перед переходом непосредственно к результатам стоит напомнить, что настольные Core 14-го поколения совместимы с текущими решениями LGA 1700, если производитель платы предоставит новый BIOS.

Источник: Geekbench

Оценки Intel Core i9-14900K составили 3140 баллов в однопоточном и 19134 балла в многопоточном режиме. Процессор имеет конфигурацию 8P+16E и пиковую частоту P-ядер 6,0 ГГц, как у 13900KS текущего поколения, но точной информации о базовых частотах нет. По подсчётам Wccftech, одноядерный результат 14900K на 6% выше относительно 13900K и на 1% выше относительно 13900KS с учётом описанных выше ограничивающих факторов. Однако если влияние ограничение на одноядерную производительность могло быть минимальным, то в многопотоке это привело к существенной потере баллов, оценка 14900K была на 4…12% ниже флагманов текущего поколения.

Рейтинг одноядерной производительности на момент публикации, топ-4. Источник: Geekbench

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Хотя Intel Core i9-14900K может оказаться самым быстрым процессором в мире, он также будет очень энергоёмким, и его будет очень сложно охладить, 13900K и 13900KS могут потреблять до 250…300 Вт и работать при температурах до 90…100°C при полной нагрузке, отмечают специалисты.

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#intel #процессоры #тесты не тесты #raptor lake-s refresh
Источник: wccftech.com
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