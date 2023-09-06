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Первые тесты AMD Radeon RX 7800/7700 XT — в растеризации быстрее конкурентов, но потребляют больше
А из-за небольшой разницы в цене, Radeon RX 7800 XT выглядит куда лучшим приобретением.

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В Сети появились первые обзоры AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, продажи новинок за рубежом уже начались, AMD выпустила драйвера с поддержкой этих видеокарт и новых технологий. В компании противопоставляли RX 7800 XT модели GeForce RTX 4070 от NVIDIA, а RX 7700 XT — GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. При этом рекомендованные цены AMD установила ниже тех, что первоначально были присвоены конкурентам. Понять, что получилось у AMD, можно по обзорам TechPowerUp, которые являются одними из самых информативных.

Источник: AMD / Wccftech

В целевом разрешении 1440p видеокарта RX 7700 XT в исполнении Pulse от Sapphire примерно на 17% быстрее RTX 4060 Ti, на 2% быстрее RX 6800 и на 6% быстрее RTX 3070 Ti. В свою очередь, эталонный вариант RX 7800 XT опережает RTX 4070 и RTX 3080 10 ГБ примерно на 4%, RX 6800 XT на 2%. В традиционной растеризации новинкам удалось обойти прямых конкурентов, но в трассировке лучей превосходство AMD уменьшается: RX 7700 XT сравнивается с RTX 4060 Ti и RTX 3070, а RX 7800 XT на 14…17% отстаёт от RTX 3080 10 ГБ и RTX 4070.

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Что касается энергопотребления, максимальные значения RX 7700 XT находятся на том же уровне, что и у RX 6700 XT, около 225…230 Вт, в то время как относительно предшественника новинка стала быстрее на 26% в растеризации при разрешении 1440p. Максимум для модели RX 7800 XT составил около 252 Вт — это на 17% меньше относительно RX 6800 XT. Конкуренты требуют значительно меньше энергии, для RTX 4060 Ti максимум составил 168 Вт, а для RTX 4070 — 197 Вт.

Источник: TechPowerUp #1, #2

Карты неплохо разгоняются, но, конечно, это лотерея, всё зависит от конкретного экземпляра, но есть такие, где по графическому процессору удалось преодолеть 3 ГГц, а по эффективной частоте памяти подняться выше 20 ГГц, получив прибавку в диапазоне 13…18% в 3DMark Time Spy Extreme.

Среди преимуществ RX 7700 XT рецензенты отметили большой прирост производительности относительно предшественника, превосходство над RTX 4060 Ti в растеризации и тот же уровень производительности в трассировке лучей, 12 ГБ памяти и хороший разгонный потенциал, в минусы записали ненамного меньшую цену относительно RX 7800 XT и, как следствие, менее выгодное соотношение производительности к цене. Модель RX 7800 XT быстрее RTX 4070 в растеризации и дешевле, предлагает 16 ГБ памяти, но в трассировке лучей не так хороша, к минусам также отнесли низкий прирост относительно RX 6800 XT.

В целом Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT получились довольно интересными и конкурентоспособными моделями, некоторые вопросы вызывает цена RX 7700 XT, которая только на 50 долларов меньше, чем у RX 7800 XT. В данном случае старшая модель выглядит более привлекательно, а действующая акция с подарком в виде премиум издания Starfield делает новинки крайне привлекательными для зарубежных покупателей.

Источники
TechPowerUp #1, #2
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Источник: techpowerup.com
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