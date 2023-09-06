Доступны новые технологии для повышения производительности и снижения задержки.

Abdullah Abid, Unsplash

За рубежом начинаются продажи видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, компания AMD выпускает новый драйвер Adrenalin версии 23.9.1 с поддержкой этих моделей и ряда новых технологий, представленных на выставке Gamescom 2023 — это AMD Radeon Anti-Lag+ и Boost, а также AMD HYPR-RX.

В примечаниях к выпуску AMD объясняет, что в обновлённой Anti-Lag+ для каждой игры реализовано профилирование с интеллектуальным управлением частотой кадров и это позволило ещё больше снизить задержку ввода на видеокартах RDNA 3. На посвящённой технологии веб-странице есть дополнительная информация, так если Anti-Lag контролирует темп работы центрального процессора, то Anti-Lag+ применяет выравнивание кадров в самой игре. На момент выхода драйвера заявлена работа Anti-Lag+ в 12 играх.

Apex Legends

Overwatch 2

Dying Light 2

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Resident Evil 4

Ghostwire: Tokyo

Fortnite

Last of Us: Part 1

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 3

Borderlands 3

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Что касается AMD Radeon Boost, технология теперь поддерживает Anti-Lag+ и учитывает чувствительность мыши, для уменьшения воздействия на качество изображения динамического переключения разрешения во время движения, характерного для мышей с высоким значением DPI. Также технология теперь поддерживает игры Resident Evil 4 Remake и Ghostwire: Tokyo.

Технология AMD HYPR-RX позволяет на видеокартах RDNA 3 одним нажатием задействовать оптимальное сочетание технологий AMD Anti-Lag+, Boost и Radeon Super Resolution (RSR) для достижения наилучшей производительности и снижения задержек. В первом квартале к этому списку добавится интерполяция кадров AMD Fluid Motion Frames (FMF), встроенная в драйвер и совместимая с DirectX 11/12. Список игр, совместимых с Anti-Lag+, должен расшириться уже в ближайшие месяцы.

В дополнение ко всему вышеописанному команда разработчиков исправила одну проблему, а именно возникновение сообщения об ошибке при выборе формата пространственного звука Dolby Atmos для домашнего кинотеатра.