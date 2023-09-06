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За рубежом начинаются продажи видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, компания AMD выпускает новый драйвер Adrenalin версии 23.9.1 с поддержкой этих моделей и ряда новых технологий, представленных на выставке Gamescom 2023 — это AMD Radeon Anti-Lag+ и Boost, а также AMD HYPR-RX.
В примечаниях к выпуску AMD объясняет, что в обновлённой Anti-Lag+ для каждой игры реализовано профилирование с интеллектуальным управлением частотой кадров и это позволило ещё больше снизить задержку ввода на видеокартах RDNA 3. На посвящённой технологии веб-странице есть дополнительная информация, так если Anti-Lag контролирует темп работы центрального процессора, то Anti-Lag+ применяет выравнивание кадров в самой игре. На момент выхода драйвера заявлена работа Anti-Lag+ в 12 играх.
- Apex Legends
- Overwatch 2
- Dying Light 2
- Shadow of the Tomb Raider
- Rise of the Tomb Raider
- Resident Evil 4
- Ghostwire: Tokyo
- Fortnite
- Last of Us: Part 1
- Star Wars Jedi: Survivor
- Resident Evil 3
- Borderlands 3
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Что касается AMD Radeon Boost, технология теперь поддерживает Anti-Lag+ и учитывает чувствительность мыши, для уменьшения воздействия на качество изображения динамического переключения разрешения во время движения, характерного для мышей с высоким значением DPI. Также технология теперь поддерживает игры Resident Evil 4 Remake и Ghostwire: Tokyo.
Технология AMD HYPR-RX позволяет на видеокартах RDNA 3 одним нажатием задействовать оптимальное сочетание технологий AMD Anti-Lag+, Boost и Radeon Super Resolution (RSR) для достижения наилучшей производительности и снижения задержек. В первом квартале к этому списку добавится интерполяция кадров AMD Fluid Motion Frames (FMF), встроенная в драйвер и совместимая с DirectX 11/12. Список игр, совместимых с Anti-Lag+, должен расшириться уже в ближайшие месяцы.
В дополнение ко всему вышеописанному команда разработчиков исправила одну проблему, а именно возникновение сообщения об ошибке при выборе формата пространственного звука Dolby Atmos для домашнего кинотеатра.