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Обновленный BIOS от MSI исправляет ошибку UNSUPPORTED_PROCESSOR на платах Intel серий 700 и 600
Новый микрокод устраняет проблемы.

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Источник: MSI

Вчера появилось объяснение критическим ошибкам BSOD с сообщением UNSUPPORTED_PROCESSOR, о которых около месяца назад стали сообщать владельцы систем на базе материнских плат Intel 600- и 700-серии. Если кратко, в недавнем обновлении микрокода была допущена ошибка из-за чего лишь с некоторыми процессорами могли возникнуть проблемы, более того, они проявлялись после установки новых обновлений операционной системы Windows. Вчера специалистами было анонсировано скорое обновление BIOS производителями материнских плат и уже сегодня обновлённые прошивки выпускает компания MSI, сообщает TechPowerUp.

Источник: MSI

MSI подтверждает, что основная причина проблемы скрывалась в параметрах прошивки для гетерогенной архитектуры Intel, в случае MSI оказалось, что проблема затрагивает довольно узкий круг моделей, только процессоры Core i9 13-го поколения и только в случае установки обновлений KB5029351 и KB5029332 для Windows 11 и KB5029331 для Windows 10.

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Новые BIOS содержат обновление микрокода процессоров Intel, которое устранит проблемы. Это обновление актуально как для 13-го поколения процессоров, так и для более новых моделей. Обновления можно будет загрузить на официальном сайте MSI для всех материнских плат Intel 700 и 600 серии, их будут публиковать постепенно, ожидается, что все версии BIOS будут доступны к концу сентября.

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#intel #msi #bios #обновления #ошибки #bsod
Источник: techpowerup.com
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