Производители материнских плат оказались ни при чём.

В прошлом месяце появились сообщения о странных BSOD на новейших платформах Intel с сообщением UNSUPPORTED_PROCESSOR. Первоначально проблема была обнаружена на материнских платах MSI, но впоследствии с аналогичной проблемой стали сталкиваться владельцы плат и других производителей. Наконец, причина проблемы найдена, она не была связана с ошибкой производителей материнских плат, ошибку допустила Intel в обновлении микрокода, сообщает Wccftech.

Ресурс ссылается на заявление Intel, где компания признаёт, что выпущенный в июне 2023 года микрокод для процессоров Raptor Lake 13-го поколения, 0x119 и 0x4119, имеет несовпадающие значения флага GDS_NO между P- и E-ядрами. Проблема затрагивает процессоры с идентификаторами 0xB0671, 0xB06A2 и 0xB06A3. Два других идентификатора, имеющие отношение к процессорам 13-го поколения, 0xB06F2 и 0xB06F5, не затронуты.

реклама

Отмечается, что использование подверженных проблеме процессоров с версией микрокода 0x119 или 0x4119 может повлечь появление ошибок BSOD после установки обновлений Windows: KB5029351, KB5029332 и KB5029331.

У Intel готово временное решение и компания продолжит работу для полного устранения проблемы. Новые версии микрокода для затронутых процессоров Raptor Lake 13-го поколения получат номера 0x11D и 0x411D. Производители материнских скоро выпустят обновления BIOS с новейшим микрокодом.