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AYANEO готовит похожую на мини ноутбук консоль Flip с полноценной клавиатурой
Скоро об устройстве должны рассказать подробнее.

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Бренд AYANEO анонсировал ещё одну портативную игровую консоль, на этот раз речь идёт о модели Flip, впервые о которой заговорили около года назад. Дебют устройства приближается и сегодня компания в социальных сетях уделила внимание дизайну консоли, похожей на мини ноутбук, сообщает Sparrows News со ссылкой на официальный Twitter (заблокирован в РФ) бренда @AYANEO__.

AYANEO Flip предстал на рендерах в белоснежном исполнении, консоль получила стильный гладкий корпус, большой дисплей и полноценную клавиатуру с контроллерами по обеим сторонам от неё. AYANEO обещает первоклассную эстетику, гарантируя, что Flip станет не только просто игровым устройством, но и стильным аксессуаром. Что касается эргономики, корпус продуман для удобного хвата и комфорта при длительных игровых сессиях.

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Компания пока не раскрывает характеристики устройства, но можно ожидать, что в основе будут использоваться новейшие APU от компании AMD. Недавно AYANEO представила свою самую крупную и производительную портативную игровую консоль на текущий момент — модель Kun.

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#игровые консоли #мини-пк #ayaneo #портативные игровые консоли
Источник: sparrowsnews.com
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