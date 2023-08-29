Максимальная конфигурация будет стоить в рознице 1949 долларов, первые покупатели в рамках краудфандинга значительно сэкономят.

AYANEO раскрыла цены и ключевые характеристики своего нового, самого крупного и производительного портативного игрового мини-ПК под названием KUN, сообщает Notebookcheck со ссылкой на объявление компании в социальной сети. В основе устройства 8-ядерный 16-поточный APU AMD Ryzen 7 7840U с интегрированной графикой Radeon 780M и пиковым TDP 54 Вт — расширить лимит мощности удалось за счёт применения новой системы охлаждения KUNPeng. Также консоль выделяется наличием 8,4-дюймового IPS-дисплея, поддержкой распознавания лиц Windows Hello, настраиваемыми кнопками, восьминаправленной крестовиной, джойстиками и триггерами с датчиками Холла, наличием двух тачпадов.

В конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ AYANEO KUN будет стоить 999 долларов США для самых первых покупателей, заказы открываются 5 сентября, для не самых быстрых покупателей консоль обойдётся в 1129 долларов в рамках краудфандинговой кампании, а в рознице конфигурация будет доступна уже по цене 1209 долларов. Но это только начальный вариант, доступный в одном цвете — чёрном.

реклама

AYANEO KUN в конфигурации 32 ГБ + 1 ТБ будет стоить в рознице 1319 долларов, покупатели уже смогут выбрать между чёрным и бело-бирюзовым оформлением. За 1429 долларов хранилище увеличивается до 2 ТБ и доступен третий, серебристый цвет, а за 1949 долларов устройство предложит уже 64 ГБ оперативной памяти и накопитель на 4 ТБ. На Indiegogo странице можно найти дополнительные подробности, также некоторые особенности уже рассматривались ранее.