Это необязательное обновление стало доступно накануне.

Накануне Microsoft выпустила необязательное обновление KB5029351 для Windows 11 22H2 и, судя по всему, у некоторых пользователей с ним могут возникнуть проблемы. Как сообщает Deskmodder, после установки обновления среди активных пользователей ресурса появилось много жалоб на BSOD с кодом ошибки 0xc000000e при загрузке Windows или сообщением UNSUPPORTED_PROCESSOR. Далее происходит автоматический откат обновления, но есть случаи, когда операционная система больше не загружается и помочь могут только резервные копии. Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей обладают системами на базе материнских плат от компании MSI, зависимость от платформы не установлена, есть жалобы как от владельцев плат MSI с чипсетами Intel, так и с чипсетами AMD.

Пока нет точного подтверждения того, что ошибка как-то связана именно с платами MSI, тем не менее, специалисты ресурса рекомендуют владельцам плат MSI повременить с обновлением или запастить свежей резервной копией данных для восстановления.

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В числе нововведений KB5029351 новые возможности для настроек приложений по умолчанию, новый сценарий при наведении на окно поиска, новая групповая политика для настройки получения необязательных обновлений и множество исправлений ошибок.