Компания ищет решение совместно с Microsoft.

Днями ранее появились первые сообщения от владельцев материнских плат MSI, которые после установки обновления KB5029351 для Windows 11 22H2 столкнулись с критическими ошибками BSOD 0xc000000e или UNSUPPORTED_PROCESSOR. Компания MSI официально подтвердила наличие проблемы и сообщила, что работает с Microsoft над её устранением. Причины пока не уточняются, есть только несколько рекомендаций.

Столкнувшиеся с проблемой пользователи могут удалить обновление KB5029351, что уже рекомендовалось специалистами ранее. Если обновление ещё не установлено, то лучше к нему и не притрагиваться, тем более, что оно относится к категории необязательных. Также в числе рекомендаций MSI откат на предыдущую версию BIOS, тем не менее, удаление обновления или восстановление системы из резервной копии (если есть свежая) кажется более быстрым и безопасным способом устранения проблемы. В своём объявлении MSI приводит ссылки на более подробные инструкции. KB5029351 добавляло в Windows 11 22H2 новые настройки, исправляло довольно много ошибок и недочётов.