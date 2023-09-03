Частоты повысились, а количество ядер не изменилось.

Поддержка настольных процессоров Intel Core следующего поколения Raptor Lake-S Refresh постепенно внедряется разработчиками программного обеспечения в преддверии предполагаемой сентябрьской презентации, а в Сети начинают появляться слухи о производительности будущих процессоров. Первыми на рынке ожидаются разблокированные модели K и KF, в их числе 24-ядерный флагман Core i9-14900K с конфигурацией ядер 8P+16E — его оценка CPU-Z только что впервые была названа Twitter (заблокирован в РФ) инсайдером @wxnod, сообщает VideoCardz.

Судя по опубликованному снимку, тестировался инженерный образец, но он уже, вероятно, мог повышать частоту P-ядер до 6,0 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Кроме того, снимок указывает на базовый TDP процессора 125 Вт и напряжение 1,385 В для достижения заявленной частоты.

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Процессор Core i9-14900K набрал 978 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и 18117,5 баллов в многоядерном. Относительно предшественника 13900K прирост составляет 9,7% и 8,4% в одноядерном и многоядерном тестировании соответственно, подсчитали в VideoCardz. Относительно 12900K прирост достигает уже 19,4% и 59%, в одноядерном режиме за счёт ощутимо возросших пиковых частот, а в многоядерном — за счёт вдвое большего количества эффективных ядер.

По слухам, Intel может анонсировать первые процессоры Core 14-го поколения на мероприятии Innovation 2023 в конце сентября.