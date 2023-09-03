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Утилита HWMonitor получила поддержку первых процессоров Intel Raptor Lake-S Refresh и Meteor Lake
Первыми в настольной линейке появятся модели с разблокированным множителем.

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Хотя Intel официально ещё не раскрыла подробности о следующей линейке настольных процессоров, в Сети оказалось уже довольно большое количество информации, указывающей на осенний запуск серии Core 14-го поколения, семейства Raptor Lake-S Refresh.

На днях разработчики из CPUID обновили приложение HWMonitor до версии 1.52, добавив поддержку трёх чипов Raptor Lake-S Refresh, ожидаемых на рынке первыми. Это разблокированные Core i9-14900K/KF, i7-14700K/KF и i5-14600K/KF, сообщает VideoCardz. В списке изменений разработчики подтверждаю количество ядер перечисленных процессоров: 24 (8P+16E), 20 (8P+12E) и 14 (6P+8E) соответственно. Наибольший интерес представляет даже не флагман, а Core i7-14700K/KF, которому добавили 4 эффективных ядра.

Источник: CPUID

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Обновление программного обеспечения также включает поддержку серий Intel Core 3, 5 и 7, а также Core Ultra 5, 7 и 9, последние относятся к совершенно новому семейству Meteor Lake, которое обещает быть очень интересным: в Meteor Lake компания Intel переходит на дезагрегированный дизайн, внедряет интегрированную графику Xe-LPG (Alchemist), нейронный блок для ускорения ИИ алгоритмов и много чего ещё. Кроме этого, в обновлении также реализована поддержка видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700, за рубежом их продажи запланированы на 6 сентября.

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#intel #процессоры #meteor lake #intel raptor lake-s #intel raptor lake refresh
Источник: videocardz.com
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