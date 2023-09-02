Приложение было доступно в операционных системах Windows с 1995 года.

Встроенный текстовый редактор «Блокнот» в Windows 11 продолжает развиваться после многих лет застоя, накануне стало известно, что в нём тестируют автосохранение документов и сессий. Напротив, WordPad, изначально более продвинутое решение для работы с текстовыми документами, больше не находится в активной разработке и будет удалено, сообщает ресурс Bleeping Computer со ссылкой на заявление Microsoft. В качестве замены компания предлагает использовать Microsoft Word. «WordPad больше не обновляется и будет удалён в будущей версии Windows», «Мы рекомендуем Microsoft Word для документов с форматированным текстом, таких как .doc и .rtf, и “Блокнот Windows” для простых текстовых документов, таких как .txt».

WordPad поставлялся в составе операционных систем Windows начиная с 1995 года, с момента выпуска Windows 95, отмечает Bleeping Computer. В Microsoft не назвали точные сроки удаления приложения, но при желании WordPad можно удалить самостоятельно уже сейчас, в разделе настроек операционной системы «Приложения, Дополнительные компоненты». В начале этого года было установлено, что вредоносная программа Qbot использует уязвимость в приложении WordPad на Windows 10, напоминают специалисты, могло ли это спровоцировать ускоренный отказ от WordPad, не уточняется.