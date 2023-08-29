А в будущем процессоры могут начать изучать поведение владельца ПК.

Madhuvan Yadav, Unsplash

В процессорах Intel Meteor Lake будет присутствовать блок VPU (Versatile Processing Unit) для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), например, ранее представители компании демонстрировали, как он задействуется в процессе генерации изображений наряду с центральным и графическим процессором. Похоже, что Intel собирается использовать ИИ также и для управления самим процессором, переключением в разные состояния для улучшения отклика, повышения производительности и снижения энергопотребления, сообщает издание PCWorld. Об этом на конференции Hot Chips 2023 рассказал Эфраим Ротем (Efraim Rotem), ответственный за архитектуру клиентских процессоров в проектной группе Intel.

ИИ может использоваться для эффективного выбора оптимальной тактовой частоты и величины энергии, которая потребуется для выполнения той или иной задачи. Уже на текущем этапе это может позволить снизить энергопотребление на 10…20% в различных нагрузках, что показывает график выше. Нечто подобное впервые было реализовано в системе принятия решения Speed Shift, объясняют специалисты, но в неё были заложены общие поведенческие алгоритмы, напротив, ИИ может предсказывать действия пользователя. Сейчас ИИ будут обучать на конкретных сценариях и поведенческих моделях, но не исключено, что в будущем каждый процессор сможет «доучиваться» уже в процессе работы с учётом поведения пользователя.

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Новые решения будут применяться в будущих продуктах компании, в частности, потребительских процессорах Intel Meteor Lake, презентацию которых ожидают в сентябре на мероприятии Innovation 2023.