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Intel уже тестирует в лабораториях графический процессор BMG-G10 следующего поколения Arc Battlemage
Видеокарты ожидают в следующем году.

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Intel провела пресс-тур по своему заводу и испытательным лабораториям в Малайзии, в ходе которого журналисты со всего мира могли взглянуть, над каким оборудованием для потребительского и серверного сегмента сейчас работает Intel. В ходе экскурсии Intel продемонстрировала пластины с процессорами Xeon 5-го поколения, кристаллы Meteor Lake с конфигурацией 6P+8E в степпинга C0 и, что может быть интереснее, графические процессоры Battlemage BMG-G10, которые уже тестируются в лабораториях — сообщает Wccftech со ссылкой на подробный отчёт ресурса Hardwareluxx.

Графический процессор Battlemage BMG-G10 должен стать преемником Alchemist ACM-G10, который в настоящее время используется в видеокартах Intel Arc A770 и Arc A750. Графические процессоры Battlemage должны существовать в вариантах Xe2-HPG и Xe2-LPG, тестируемый вариант должен иметь отношение к категории HPG и предназначаться для дискретной графики. Видеокарты Intel Arc Battlemage ожидаются во второй половине 2024 года, а в качестве интегрированных решений LPG они могут дебютировать с процессорами Lunar Lake ориентировочно в 2025 году.

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#intel #видеокарты #intel arc battlemage
Источник: wccftech.com
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