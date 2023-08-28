Может быть, освобождается место для Radeon RX 6750 GRE?

Josh Appel, Unsplash

Скоро любители игр, присматривающиеся к обновлению видеокарты или сборке нового ПК, смогут выбирать из куда большего ассортимента — AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ и RX 7700 XT 12 ГБ выходят 6 сентября и будут конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti 16 ГБ соответственно. Больше в новой линейке ждать нечего, AMD ясно дала понять, что новых видеокарт RDNA 3 не ожидается. AMD оставляет существенный разрыв между начальным и средним классом, моделями RX 7700 XT и RX 7600, первая вскоре может стоить вдвое дороже RX 7600, сообщает VideoCardz.

Американская торговая сеть MicroCenter снизила цену на видеокарту Radeon RX 7600 до 229 долларов, в мае эта модель была представлена по цене 269 долларов. Как отмечает ресурс, это самая низкая цена видеокарты и эксклюзивная акция MicroCenter, но, возможно, цены снизятся и у других ритейлеров. По слухам, AMD планирует представить Radeon RX 6750 GRE, разогнанную версию RX 6700. Карте приписывают производительность RTX 4060 Ti при цене RTX 4060, но в данном ценовом сегменте как раз-таки находится RX 7600. Может быть, RX 7600 будет планомерно дешеветь, а её место займёт RX 6750 GRE, которая, хотя и не будет иметь некоторых преимуществ RDNA 3, предложит больше видеопамяти, больше кэш-памяти и потенциально более высокую производительность. Тем не менее, неизвестно, появится ли RX 6750 GRE глобально.

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Что интересно, зарубежные покупатели при выборе Radeon RX 7600 могут рассчитывать на копию игры Starfield стоимостью 69 долларов, с учётом этого бонуса стоимость карты составит 160 долларов.