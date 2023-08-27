Изначально были надежды, что карта займёт промежуток между RX 6750 XT и RX 6800.

Вчера стало известно, что после Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT компания AMD не планирует далее расширять 7000 серию потребительских видеокарт, если не учитывать выпуск каких-то лимитированных моделей. Это довольно неожиданно, поскольку в начальном и средне-начальном сегменте присутствует только одна модель на базе RDNA 3 — Radeon RX 7600. Возможно, запасов видеокарт 6000 серии ещё достаточно и на них возлагают задачу заполнить пробелы новой линейки. Недавно даже появились слухи, что AMD готовит новинку RDNA 2, модель RX 6750 GRE. Предполагалось, что она будет использовать отбракованный графический процессор Navi 21 и займёт промежуток между RX 6750 XT и RX 6800. Но нет. По последним слухам, RX 6750 GRE будет разогнанной версией RX 6700, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @AnhPhuH.

Стоит напомнить, что Radeon RX 6700 стала незапланированным дополнением 6000 серии видеокарт. Изначально модель создавалась для майнеров и носила название BC-2235, предлагая немного урезанный графический процессор Navi 22 и 10 ГБ видеопамяти GDDR6 со 160-битной шиной. Со спадом майнинга данные видеокарты оказались никому не нужны и их быстро перепрофилировали в игровые решения, причём вполне неплохие: компромиссный объём видеопамяти, хороший уровень производительности и 80 МБ Infinity Cache, что гораздо больше 32 МБ в Radeon RX 6600 (XT) и её модификациях.

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Производительность Radeon RX 6700 немного сдерживает лимит мощности 175 Вт, который был оптимален для майнинга, но не для игровых нагрузок, возможно, в RX 6750 GRE лимит повысят до уровня RX 6750 XT, 230…250 Вт, что должно позволить повысить частоты и производительность. Как сообщали инсайдеры, цель AMD состоит в том, чтобы представить видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti по цене базовой RTX 4060. На момент выхода RX 6700 стоила примерно 300…320 долларов США, если все модификации заключаются в повышении лимита мощности и не ведут к дополнительным затратам, сейчас такая модель может стоить около 260…300 долларов, но сможет ли она догнать RTX 4060 Ti? Сомнительно, ведь даже RX 6700 XT не всегда это удаётся. Кроме того, в сегменте 260…300 долларов уже присутствует RX 7600, так что запуск RX 6750 GRE, скорее всего, будет ограничен, если вообще состоится.